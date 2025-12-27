Eingriff in jungen Jahren: Darts-Weltmeister spricht über seine Augen-OP

London (England) - Englands Darts -Superstar Luke Littler (18) hat verraten, dass er als Kind geschielt hat. Die Fehlstellung der Augen wurde dank einer Operation korrigiert.

Mit gerade einmal 17 Jahren kürte sich Luke Littler (18) im vergangenen Jahr zum neuen Darts-Weltmeister. Doch was wäre gewesen, wenn er sich damals nicht der Operation unterzogen hätte? © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

"Als ich vier oder fünf war, wurde das Problem behoben", sagte der Weltmeister laut der Nachrichtenagentur PA am Rande der WM in London.

Der Eingriff zahlte sich aus: Littler ist mit seinen 18 Jahren nun der beste Dartspieler der Welt. Auf die Frage, ob die Dinge ohne die Operation anders hätten laufen können, antwortete er: "Nun, wer weiß?" Littler wurde im Januar mit 17 Jahren der jüngste Weltmeister der Darts-Geschichte.

Bei der WM im Alexandra Palace in London trifft er am Abend in der dritten Runde auf den Österreicher Mensur Suljovic (53).

Zum Auftakt hatte Littler den Litauer Darius Labanauskas (49) ohne größere Probleme mit 3:0-Sätzen besiegt.

Auch sein Zweirunden-Match gegen den Waliser David Davies (40) gewann Littler souverän mit 3:0.