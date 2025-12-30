Eklat bei Schach-WM: Champion haut mit der Faust auf den Tisch!

Doha (Katar) - Zwischen den Jahren werden im Schachsport traditionell die Weltmeister im Schnellschach und Blitzschach gekürt. Wenn sich die besten Figurenkünstler der Welt treffen, ist auch Superstar Magnus Carlsen (35) mit von der Partie. Einen Titel hat er schon abgeräumt, beim Blitzschach unterliefen dem mehrfachen Champion aber zwei große Patzer. Die Videos der Schach-Malheure gehen im Netz viral.

Die Mimik bei Magnus Carlsen (35) spricht Bände. Es läuft nicht nach Plan bei der Blitz-WM für den Star der Schach-Szene. © IMAGO / Naushad

Nach Tag 1 der Blitz-WM führt der Inder Arjun Erigaisi (22) das Teilnehmerfeld an. Carlsen und Erigaisi trafen im direkten Duell in Runde 9 aufeinander.

Der Norweger führte die weißen Steine, wollte gerade mit seiner Dame einen Bauern auf a5 herausschlagen. Der Zug war strategisch völlig richtig, nur spielten dem 35-Jährigen die Finger einen Streich. Mit nur noch wenig Bedenkzeit auf der Uhr warf Magnus die Figuren vom Brett.

Beim Versuch, die Dame wieder aufzuheben und richtig hinzustellen, überschritt der Top-Favorit die Bedenkzeit.

Die Niederlage quittierte Carlsen mit einem Ausraster, haute lautstark mit der Faust auf den Tisch.