Erster Sieg seit mehr als 100 Jahren? Deutsche Radträume in Italien

Lennard Kämna (Foto) verpasste 2022 seinen zweiten Etappensieg bei der Tour-de-France nur um wenige Sekunden gegen Superstar Tadej Pogačar (24). © Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Doch dieses Jahr verzichtet das Team rund um Ralph Denk (49) in Italien auf Hindley und Buchmann.

Neben dem Russen Aleksandr Vlasov (27) soll der flotte Liebling der deutschen Radsportszene Kämna in die Kapitänsrolle für Bora-hansgrohe schlüpfen.

Der in Cottbus ausgebildete Lenny beschwichtigt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur die deutschen Hoffnungen und verweist zu Recht auf die Überlegenheit des aktuellen Weltmeisters Remco Evenepoel (23) aus Belgien.

Im sehenswerten Porträt "Tretmühle Radsport - Lennard Kämna zwischen Leid und Leidenschaft" im NDR erklärt der Radprofi jedoch als realistische Ziele, unter den Top 10 und ein klarer Teil der Rennentscheidung zu sein.

Die Gestaltung der diesjährigen Italienrundfahrt kommt dem Gewinner einer Tour-de-France-Etappe durchaus entgegen.

Die Radprofis müssen in drei Wochen fast 3500 Kilometer hinter sich bringen - inklusive 50.000 Höhenmeter und 70 Kilometer Zeitfahren.

Lenny ist gerade mal 65 Kilogramm leicht und kann zügig die Berge hochfahren. Aber auch auf dem Zeitfahrrad ist der Wedeler ein Ass. 2017 wurde er Weltmeister im Mannschaftszeitfahren. Mit 18 Jahren war er sogar U19-Weltmeister im Einzelzeitfahren.

Am 6. Mai startet die 106. Austragung des Giro d'Italia in Fossacesia und endet am 28. Mai in Rom.