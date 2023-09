Explosion im Wohnhaus! Sportstar muss mit Hund aus dem Fenster springen

Stockholm (Schweden) - In Hässelby Strand, einem Ortsteil der schwedischen Hauptstadt Stockholm , ereignete sich in der Nacht von Montag zu Dienstag eine schwere Explosion. In dem Mehrfamilienhaus wohnt auch der schwedische Sprintstar Irene Eklund (26).

Irene Eklund (26, r.) auf ihrer Paradestrecke: Die 200 Meter Sprint. (Archivbild) © IMAGO / TT

Geschockt wandte sie sich über Instagram an ihre Fans und schrieb:

"Montagnacht explodierte es im Treppenhaus eines Wohnhauses in Hässelby. Ich wohne in diesem Haus, und meine Wohnung war eine von denen, die in diesem Zusammenhang in die Luft gesprengt wurden. Ich war während der Explosion zu Hause und in der Wohnung und musste mit meinem Hund aus dem Fenster springen und wegrennen."

Zudem bedankte sich die 26-Jährige für all die Nachrichten, aber bat darum, erstmal in Ruhe gelassen zu werden, vor allem von den Medien, um sich erholen zu können.

"Mir geht es körperlich gut, aber ich bin sehr erschüttert und muss mich mit dem auseinandersetzen, was ich gerade durchgemacht habe", so die 200-Meter-Sprint-Spezialistin.

Bei der Explosion wurden drei Personen verletzt. Die schwedische Polizei hat nach der Detonation Untersuchungen wegen Mordversuchs und schwerer öffentlicher Sachbeschädigung eingeleitet.