Bleibt Hamilton bei Mercedes? Toto Wolff und er werden "einen Kaffee trinken"

Lewis Hamilton feierte mit dem zweiten Platz seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison - vor seinem Teamkollegen und Landsmann George Russell (25).

Nach dem Rennen in Barcelona am vergangenen Wochenende konnte der Rennstall zufrieden sein. Das Werksteam des deutschen Autobauers Mercedes-Benz verpasste seinem Formel-1-Boliden zuvor einige Updates und schon konnten beide Piloten auf das Podium rasen - natürlich deutlich hinter dem Niederländer Verstappen .

Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

In dem kurzen Clip auf Twitter fragt der Deutsche verwundert: "Er fährt fantastisch, auf was wartest du eigentlich?"

Lewis Hamilton (38) fand beim Grand Prix in Spanien wieder zurück in die Erfolgsspur. © JOSEP LAGO / AFP

Lächelnd und fröhlich antwortete der Star auf die Frage, ob er auch nächstes Jahr in einem Mercedes sitzen wird: "Ich habe noch nichts unterschrieben, aber ich glaube, ich habe morgen ein Treffen mit Toto, so hoffentlich werden wir da was hinbekommen."

Zuletzt stand ein möglicher Wechsel zu Ferrari im Raum. Der Rennfahrer selbst befeuerte dabei die Gerüchte.

Zum Beispiel mit Aussagen wie: "Es ist definitiv verrückt, sich vorzustellen, dass ich niemals für Ferrari gefahren bin."

Die Italiener hatten dem 103-fachen Grand-Prix-Sieger ein Angebot gemacht, aber da das Auto aus Maranello in dieser Saison die hohen Erwartungen nicht erfüllen kann, haben sich die Roten wohl selbst disqualifiziert. Ein Champion braucht ein konkurrenzfähiges Auto!