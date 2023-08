19.08.2023 18:55 651 2. Runde im Sachsenpokal: Lok Leipzig erwischt schweres Los, Chemie muss zum Nachbarn!

In der 2. Runde des Sachsenpokals greifen fünf Teams aus der Regionalliga Nordost in den Wettbewerb ein, am Samstagnachmittag wurde ausgelost.

Von Florian Mentele

Borna - Die 1. Runde im Sachsenpokal ist gespielt und hielt bereits ein paar dicke Überraschungen bereit. Nun gesellen sich in der 2. Runde die Regionalligisten zum Teilnehmerfeld, während es für die beiden Drittligisten Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue erst in den darauffolgenden K.o.-Partien zur Sache geht.

Auch in der Saison 2023/24 kämpfen die sächsischen Mannschaften wieder um den Landespokal. © Picture Point / Gabor Krieg Nach den 42 Duellen zum Auftakt wurden am Samstagnachmittag die Begegnungen für den 9. und 10. September im Rahmen des Landesklasse-Spiels zwischen dem Bornaer SV und dem VfB Zwenkau (0:2) ausgelost. Dafür waren mit BSV-Spielerin Jessica Pilz (38) und Bornas Oberbürgermeister Oliver Urban (56, SPD) zwei lokale Größen verantwortlich. Das Gespann fand auch die ersten Cup-Gegner der fünf einsteigenden Viertligisten aus der Regionalliga Nordost, die jeweils auswärts gefordert sind. Fußball Wegen Fußball-Chaoten: Gewerkschaft fordert Notrufknopf in Zügen Titelverteidiger Lok Leipzig hat es mit dem FSV Budissa Bautzen aus der fünftklassigen Oberliga Nordost-Süd gleich am dicksten getroffen. Das Kräftemessen im Stadion Müllerwiese dürfte es in sich haben. Derweil reist der Chemnitzer FC ins Vogtland zum SV Merkur 06 Oelsnitz aus der Landesklasse (7. Liga), der in der 1. Runde ebenfalls noch ein Freilos hatte. Die BSG Chemie Leipzig muss hingegen nicht so weit fahren und trifft im Lokalderby auf den FSV Krostitz (7. Liga), der FSV Zwickau erwischte mit dem Roßweiner SV aus der achtklassigen Kreisoberliga das vermeintliche Glückslos. Außerdem spielt Regionalliga-Aufsteiger FC Eilenburg beim Siebtligisten BSV 68 Sebnitz. Die Sachsenpokal-Spiele der 2. Runde im Überblick In der vergangenen Saison durften sich Mike Eglseder (30, M.) und der 1. FC Lok Leipzig über den Pokalsieg freuen. © Picture Point / Gabor Krieg SG Adelsberg - FC 1910 Lößnitz

VfB Schöneck 1912 - SG Crostwitz 1981

Post SV Dresden - Dresdner SC 1988

Roßweiner SV - FSV Zwickau

SV Lindenau 1848 - SG Rotation Leipzig 1950

FV Eintracht Niesky - SV Wesenitztal

SC 1899 Altmittweida - FSV 1990 Neusalza-Spremberg

SV Merkur 06 Oelsnitz - Chemnitzer FC

VfB Zwenkau 02 - TSV Rotation Dresden

HFC Colditz - FC Grimma

TSV Cossebaude - VfL Pirna Copitz 07

BSG Stahl Riesa - Reichenbacher FC

SV Post Germania Bautzen - VfB Fortuna Chemnitz

SV Panitzsch/Borsdorf - Bischofswerdaer FV 08

FSV Budissa Bautzen - 1. FC Lokomotive Leipzig Die BSG Chemie Leipzig muss zum Nachbarschafts-Duell FSV Krostitz - BSG Chemie Leipzig

SSV Markranstädt - FSV Motor Marienberg

SG Dresden Striesen - FSV Oderwitz 02

SG Kesselsdorf - Roter Stern Leipzig

Bornaer SV 91 - FV Dresden 06 Laubegast

ESV Lokomotive Zwickau - SC Syrau 1919

FC Blau Weiß Leipzig - VfB Empor Glauchau

SV Naunhof 1920 - SG Taucha 99

Radeberger SV - SG Weixdorf

SV Blau Gelb Mülsen - VfB Auerbach 1906

BSV 68 Sebnitz - FC Eilenburg

SG Motor Wilsdruff - VFC Plauen

FV Gröditz 1911 - SG Handwerk Rabenstein

SV Blau Weiß Zschachwitz - Oberlungwitzer SV

TuS Weinböhla - SC Freital

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg