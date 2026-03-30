Ältester Nationaltrainer nach Zusammenbruch in Uni-Klinik eingeliefert

Bukarest (Rumänien) - Mit seinen 80 Jahren ist Mircea Lucescu der älteste Nationalcoach der Fußballgeschichte . Nun herrscht große Sorge um den Trainer der rumänischen Nationalmannschaft. "Il Luce", wie er genannt wird, musste Medienberichten zufolge nach einem Zusammenbruch in ein Krankenhaus gebracht werden und wird dort stationär behandelt.

Schock-Nachricht vom rumänischen Fußballverband: Mircea Lucescu (80) liegt im Krankenhaus. © Sven Hoppe/dpa

Der Job-Nomade mit über einem Dutzend Klub-Stationen habe sich während einer Besprechung vor der Abreise zum Testspiel in die Slowakei unwohl gefühlt, erklärte der Verband in einer offiziellen Mitteilung.

"Das rasche Eingreifen des medizinischen Personals ermöglichte es, den Trainer schnell zu stabilisieren."

In stabilem Zustand sei er anschließend ins Universitätsklinikum nach Bukarest gebracht worden, wo er sich "diagnostischen Untersuchungen sowie therapeutischen Maßnahmen" unterziehe.

Assistenztrainer Ionel Gane (54) werde die Mannschaft beim Test am morgigen Dienstag in Bratislava betreuen, teilte der Verband zudem mit.

Lucescu hatte am vergangenen Donnerstag mit seiner Mannschaft die Teilnahme an der WM 2026 verpasst, zugleich aber mit 80 Jahren und 240 Tagen beim 0:1 im Play-off-Halbfinale in der Türkei den Altersrekord von Otto Pfister (80 Jahre, 123 Tage) gebrochen.