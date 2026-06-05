Witwe von Alex Manninger (†48) teilt bewegende Geburtstags-Botschaft: "Spüre eine große Traurigkeit"

Salzburg (Österreich) - Am 16. April verabschiedete sich Alexander Manninger (†48) von seiner Familie und machte sich auf zu einem Angelausflug. Zurückkommen sollte der ehemalige Fußballprofi und Vater von zwei Söhnen aber leider nicht, er starb bei einem tragischen Zugunfall . Am Donnerstag wäre der Österreicher 49 Jahre alt geworden, weshalb seine Witwe Emily ihm eine herzzerreißende Geburtstagsbotschaft in den Himmel schickte.

Ex-Torwart Alexander Manninger starb im April im Alter von nur 48 Jahren. © Stefan Puchner/dpa

"Heute wache ich neben unseren Söhnen auf und spüre eine große Traurigkeit", schrieb die Ehefrau des früheren Augsburg-Torwarts zu einem kurzen Video und vielen Familienfotos auf Instagram.

Eigentlich hätten ihre beiden Jungs und sie dem Papa am 4. Juni ein Geschenk und Glückwunschkarten überreicht. Vermutlich wäre die Familie zur Feier des Tages nach Italien gereist, wie Emily erklärte. Doch etwa anderthalb Monate zuvor war Manningers Minivan mit einer Salzburger Lokalbahn kollidiert, der Unfall kostete ihn das Leben.

"Ich fühle mich schuldig, weil ich dir kein Geschenk gekauft habe, aber ich und die Jungs haben dir je eine Karte geschrieben", so die trauernde Witwe weiter. "Alex, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir dich vermissen. Es trifft mich wirklich hart."

In rührenden Worten skizzierte Emily, was für ein toller Vater der Ex-Fußballer gewesen ist. Er sei immer für seine beiden Söhne da gewesen, habe mit ihnen gespielt, sich fürsorglich gekümmert.

"Wir haben dich wirklich gebraucht und tun es noch", schrieb seine Frau. "Wir haben heute Morgen so viele Videos von dir angeschaut."