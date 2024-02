Alles für den Erfolg: Amateurklub aus dem Ländle trainiert wie die Profis

Heilbronn - Einmal fühlen wie die Profis! Für die Landesliga-Kicker des baden-württembergischen VfL Heilbronn geht ein Traum in Erfüllung. Zur optimalen Vorbereitung für die Rückrunde geht es tief in den Süden.

Doch so ganz aus dem Nichts scheint die ungewöhnliche Reise in den Süden dann doch nicht zu kommen. Immerhin können die Heilbronner auf prominente Unterstützer im Umfeld des Klubs zurückgreifen.

Doch wer von den Akteuren nun glaubt, in Belek das schöne Wetter und die angrenzende Strandpromenade in vollen Zügen genießen zu können, für den erfolgt bereits die erste kalte Dusche. So soll Teammanager Zdenko Juric (50) im Vorfeld angekündigt haben, was seinen "Profis" in der Türkei blüht: Es gebe nämlich nur Fußball, Fußball, Fußball - ohne eine Chance auf Freizeit.