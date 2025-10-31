Als er weinend das Fußballfeld verließ: Schiedsrichter (12) soll mit dem Tode bedroht worden sein

München - Im Bayerischen Fußball-Verband laufen Ermittlungen wegen des Verdachts einer Todesdrohung gegen einen zwölf Jahre alten Schiedsrichter.

"Nach der Schule bist du tot": Ein junger Schiedsrichter soll auf einem Sportplatz in Bayern mit diesen Worten bedroht worden sein. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut der Schiedsrichtergruppe Erding soll es bei einem D-Jugend-Spiel vor einigen Tagen in Altenerding Anfeindungen gegen den jungen Referee gegeben haben. Am Ende soll ein Spieler von der SG FC Fraunberg dem Schiedsrichter gedroht haben: "Ich gehe mit dir auf dieselbe Schule. Am Montag brauchst du dich gar nicht zu verstecken – nach der Schule bist du tot."

Mehrere Zeugen hätten das deutlich gehört, berichtet die Schiedsrichtergruppe Erding in einem Social-Media-Post auf Facebook.

Zuvor soll es andere harte Worte gegen den jungen Unparteiischen gegeben haben, unter anderem angeblich auch vom Gäste-Trainer. Laut Schilderung hätten die Mutter des jungen Schiedsrichters und ein Verantwortlicher der gastgebenden SpVgg Altenerding eine weitere Eskalation verhindert.

Als der Zwölfjährige nach dem Schlusspfiff weinend das Spielfeld verlassen habe, sei die Drohung geäußert worden.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bestätigte, dass im Rahmen der Schilderungen ermittelt werde. "Die Beteiligten sind vom Sportgericht zu Stellungnahmen aufgefordert worden. Ein Spieler wurde mit sofortiger Wirkung vorläufig gesperrt", sagte BFV-Sprecher Fabian Frühwirth. "Der Schiedsrichter hat unsere volle Unterstützung."