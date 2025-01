"Alte Liebe lebt": Früherer Bundesligist bittet um Hilfe, sonst droht das Aus!

Neunkirchen - Ein Traditionsklub braucht Hilfe! 1964 schaltete Borussia Neunkirchen den FC Bayern München und den FC St. Pauli in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga aus und qualifizierte sich so für die Teilnahme an der zweiten Saison des gerade erst neu gegründeten Oberhauses. Diese glorreichen Zeiten sind allerdings längst vorbei. Aktuell bangen die Saarländer um die Existenz.