Wieder getrennt! "Schönste Fußballerin der Welt" zieht ohne ihre Schwester weiter

Split (Kroatien) - So schnell kann es gehen. Im Sommer 2025 hatten Ana Maria Marković (26) und ihre Schwester Kristina (24) zusammen den Schritt in die USA zum Brooklyn FC gewagt. Die gemeinsame Zeit dort ist allerdings nach nur einem Jahr schon wieder Geschichte. Für die 26-jährige Fußballerin aus Kroatien geht es nämlich weiter, und zwar in die Heimat.

Läuft von nun an für Hajduk Split auf: Ana Maria Marković (26). © Screenshot/Instagram, anamxrkovic

Nach ihrem Abenteuer beim ambitionierten Klub der USL Super League schlägt der Social-Media-Star ein neues Kapitel auf, schließt sich der Frauenmannschaft von Hajduk Split an. Der Traditionsverein an der dalmatinischen Küste verkündete die Verpflichtung am späten Dienstagabend.

Ana Maria wird damit auf Vereinsebene künftig nicht mehr an der Seite ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester auflaufen. Mit dem Wechsel erfüllt sich der von Medien gerne als "die schönste Fußballerin der Welt" betitelten Profi-Spielerin dafür allerdings ein Herzenswunsch.

"Mein Traum ist wahr geworden. Für meine Familie und mich war Hajduk schon immer mehr als nur ein Verein. Hajduk aus der Diaspora heraus zu verfolgen, gehörte zum Alltag, und nun dieses Trikot im Poljud-Stadion zu tragen, erfüllt mich mit besonderem Stolz und Verantwortungsbewusstsein", wird die Offensiv-Akteurin mit fast drei Millionen Instagram-Followern in der Klub-Mitteilung zitiert.

Der Abgang nach Split bedeutet für die im schweizerischen Zürich geborene Blondine also weit mehr als nur eine neue Station. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das, was nun kommt: "Ich kann es kaum erwarten, vor unseren Fans auf den Platz zu laufen, auf dem Spielfeld alles zu geben und der Mannschaft dabei zu helfen, alle unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen."