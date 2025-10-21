Außergewöhnliches Schiri-Duo: Tochter und Vater pfeifen gemeinsam

Baiersdorf/Coburg - Foul oder nicht? Fußball-Fragen sind für die Sagassers eine Familienangelegenheit. Denn Emma Sagasser (20) ist Schiedsrichterin - genauso wie ihr Papa Rainer. Oft sind sie gemeinsam im Einsatz.

Emma Sagasser und Vater Rainer Sagasser sind als Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistent ein außergewöhnliches Schiedsrichter-Duo. © Daniel Löb/dpa

Ein Fußballplatz in Oberfranken: Der 1. FC Baiersdorf empfängt in der Kreisliga den 1. FC Kronach. Das Spiel wird Emma Sagasser leiten. Von Nervosität keine Spur.

Als Linienrichter unterstützen sie ihr Vater und Tobias Fenkl. Bei einer Tasse Kaffee werfen sie einen Blick auf die Tabellensituation und auf die Fairplay-Tabelle. Nach dem Aufwärmen checkt Emma Sagasser die Tornetze, setzt das Headset auf - dann geht es los.

Die junge Frau spielte früher selbst Fußball, entschied sich dann aber, Schiedsrichterin zu werden - genauso wie ihr Vater. 2020 legten sie gemeinsam die Prüfung ab. Um die 100 Spiele hat sie bereits geleitet. Der Schiri-Job fordere "absolutes Durchsetzungsvermögen und stärkt meinen Charakter", sagt sie. Ihr Ziel sei es, irgendwann einmal auch in der Frauen-Bundesliga zu pfeifen.

Ihr Vater ergänzt, er wünsche Emma, dass ihr Weg weitergehe. "Ich freue mich, wenn sie weiterkommt, wir unterstützen ihren Weg." Schiedsrichter hätten generell ein großes Gerechtigkeitsempfinden.

Mit dem Vater gemeinsam auf dem Platz zu stehen, das sei eine gute Sache, berichtet die angehende Physiotherapeutin. "Wir verstehen uns gut". Tipps gebe es schon, aber man begegne sich "auf Augenhöhe."