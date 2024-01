Baller League gestartet: So denken die Promis über die neue Ära im Fußball

Köln - Weltmeister-Duo Kevin-Prince Boateng (36) und Christoph Kramer (32) sehen in der neuen Hallen-Kleinfeld-Liga Baller League keine Konkurrenz zum herkömmlichen Fußball.

Christoph Kramer (32) war maßgeblich an der Gründung der neuen Baller League beteiligt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Angesprochen auf den Slogan "Neue Ära des Fußballs", sagte Ex-Profi Boateng: "So drastisch ist es nicht."

Dennoch sieht der DFB-Pokalsieger von 2018, der als Manager ein Team in der Zwölfer-Liga betreut, eine Zukunft für das Format, das am Montag in Köln mit dem ersten Spieltag startete.

Als Liga-Präsident fungiert Mats Hummels (35), der sich am Montag krankheitsgeschwächt im Hintergrund hielt. Präsident Fußball ist in Lukas Podolski (38) ein weiterer Ex-Weltmeister, der beim Start aber wegen eines Trainingslagers mit Gornik Zabrze fehlte.

Durch die Beteiligung von Streamern und Internetstars könne man dabei "Content kreieren für sich selbst. Und wenn man es richtig macht, können hier auch Stars entstehen", sagte Boateng.

Damit sei es vorerst eine gute Alternative. Im Fußball sei es inzwischen "sehr zäh, ein Spiel über 90 Minuten zu schauen. Egal, ob Italien, Spanien oder wo auch immer."