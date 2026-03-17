Bluttat auf offener Straße: Zweitliga-Kicker mit Messer niedergestochen

Alytus (Litauen) - Große Sorge um Obi Jeremiah Chinonso (20): Der nigerianische Fußballprofi ist am Dienstag im litauischen Alytus Opfer eines erschreckenden Gewaltverbrechens geworden.

Hier soll ein 18-Jähriger mit einem Messer auf Obi Jeremiah Chinonso eingestochen haben. © Facebook/Alytaus naujienos

In einem Wohngebiet des dort ansässigen Zweitligisten DFK Dainava, bei dem der 20-Jährige unter Vertrag steht, sei er aus bislang ungeklärtem Motiv von einem zwei Jahre jüngeren Mann mit einem Messer attackiert worden. Dabei habe der Angreifer mehrfach zugestochen und den Spieler an Bauch, Oberschenkel und Arm verletzt. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Behördenangaben.

Augenzeugen seien daraufhin sofort zur Stelle gewesen, hätten dem Verletzten geholfen und den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen ihn werde nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Trotz des schnellen sowie couragierten Eingreifens von Augenzeugen seien die Verletzungen beim Kicker dennoch so schwer gewesen, dass er sich noch am selben Tag einer Operation unterzogen habe.

Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, teilte DFK-Direktor Žydrūnas Lukošiūnas dem Nachrichtenportal LRT mit. "Er befindet sich derzeit in Narkose, ist noch nicht vollständig genesen, kann aber sprechen", erklärte der Vereinsboss.