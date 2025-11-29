Dank Anselmino und Adeyemi: BVB siegt im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen

Leverkusen - Borussia Dortmund hat im ersten von zwei Top-Duellen mit Bayer Leverkusen binnen vier Tagen ein Statement gesetzt und den Ex-Meister in der Bundesliga -Tabelle wieder überholt. Die Fußballprofis von Trainer Niko Kovac gewannen das Topspiel in Leverkusen mit 2:1 (1:0).

Die Spieler von Borussia Dortmund bejubeln den Treffer zum 2:0 durch Karim Adeyemi (2. v.l.). © Federico Gambarini/dpa

Das erste Bundesligator von Chelsea-Leihgabe Aarón Anselmino (41. Minute) und ein erneuter Treffer von Karim Adeyemi (65.) brachten dem BVB den ersten Punkte-Dreier in der Liga nach zuvor zwei sieglosen Spielen mit Last-Minute-Gegentreffern am Stück. Leverkusens Anschlusstreffer durch den eingewechselten Christian Kofane (83.) kam zu spät für Bayer.

Der Sieg war auch ein Ausrufezeichen im Werben um eine Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck. Deutschlands Top-Innenverteidiger hatte zuvor durchblicken lassen, seine Entscheidung darüber auch vom Ausgang der beiden Spiele gegen Leverkusen abhängig zu machen.

"Extrem wichtig, auch allgemein für die Saison, um zu zeigen, in welche Richtung es geht", sagte Schlotterbeck vor dem Spiel noch einmal bei Sky zur Bedeutung des Doppelpacks gegen Leverkusen. Am Dienstag geht es in Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale erneut gegen den Meister von 2024.

Schlotterbecks Vertrag in Dortmund läuft 2027 aus. Der 25-Jährige will nachhaltig um Titel spielen und soll seine Entscheidung auch von einer entsprechenden Perspektive in Dortmund abhängig machen. "Deswegen musst du beide Spiele so angehen, als ob es die wichtigsten in der Saison sind. Es sind jetzt auch die wichtigsten in meinen Augen", sagte Schlotterbeck.