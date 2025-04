Neuer Trainer steht fest! Personalbeben bei Drittligist hat ein Ende

Der Nachfolger von Bernhard Trares (59) als Cheftrainer von Waldhof Mannheim steht fest. © Robert Michael/dpa

Glawogger hat jetzt zusammen mit dem ebenfalls neu verpflichteten Co-Trainer Asif Saric (60) eine schwierige Mission vor sich: Waldhof Mannheim liegt derzeit auf dem 16. Tabellenplatz, hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone und trifft bei sechs noch ausstehenden Spielen noch auf die Top 3 der Liga.

Doch der 35-Jährige blickt zuversichtlich auf seine neue Aufgabe: "Wir haben es weiterhin selbst in der Hand und können das große Ziel, den Klassenerhalt, erreichen. Mir ist es wichtig, dass wir hier zusammen als Verein agieren – Spieler, Trainer, Staff und vor allem unsere Fans", sagte Glawogger, der seinen Job mit "vollem Elan und maximaler Energie" angehen will.

Schon am Donnerstag soll er sein erstes Training in Mannheim leiten, dann am Sonntag beim Heimspiel gegen den TSV 1860 München an der Seitenlinie sitzen.

Zuletzt war Glawogger bei Regionalligist Teutonia Ottensen tätig, wurde dort aber im Februar 2024 nach acht Monaten im Amt entlassen. Seither war der Österreicher, der derzeit den Lehrgang für die in der 3. Liga benötigte UEFA Pro Lizenz absolviert, ohne Klub.