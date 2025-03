Brandbrief im Keim erstickt: DFB-Boss lehnt Aufstockung der 3. Liga ab

Chemnitz - Halt, Stopp! Die 3. Liga bleibt so, wie sie ist: Vor einer Woche haben sich die NOFV-Regionalligisten mit einem offenen Brief direkt an den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf (63) gewandt und auf eine Aufstiegsreform gepocht. Dessen Antwort dürfte den Klubs aber nicht gerade gefallen.