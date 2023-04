Duo soll Ingolstadt jetzt vor dem Abstieg retten

"In Duisburg hat Ivica Grlic zuletzt nachweislich unter Beweis gestellt, dass er einen entwicklungsfähigen, ambitionierten und sportlich erfolgreichen Kader zusammenstellen und führen kann. Er bringt darüber hinaus die langjährige Erfahrung und Akzeptanz als erfolgreicher Spieler und Kenner der Fußballbranche mit, die wir uns für die Position als Sportdirektor gewünscht haben. Damit passt Ivo perfekt in das für unseren Klub erforderliche Profil und wir freuen uns sehr, ihn beim FCI begrüßen zu dürfen", erklärte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer die zweite Personalie neben Köllner.

"Ich bin glücklich, ab heute Cheftrainer des FC Ingolstadt 04 zu sein. Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle den Verantwortlichen für die sehr positiv verlaufenden Gespräche. Jetzt bin ich gespannt, die Mannschaft auch persönlich kennenzulernen, denn die Arbeit auf dem Rasen mit den Jungs ist das Schönste für einen jeden Trainer. Danach geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Schon am Sonntag wartet der SV Meppen auf uns", sagte Köllner nach seiner Verpflichtung.

Ivica Grlic (47) ist neuer Sportdirektor der Schanzer. © IMAGO / Revierfoto

Erst am 31. Januar hatte 1860 München Köllner als Chef-Coach entlassen. Ausgerechnet nach dem Sieg der Löwen gegen Ingolstadt musste sein Vorgänger Guerino Capretti (41) am Dienstag bei den Schanzern seinen Hut nehmen.

Köllner ist in dieser Saison bereits der dritte Trainer beim FCI. In die Spielzeit gestartet war die Mannschaft mit Rüdiger Rehm (44), der jedoch kurioserweise am selben Tag wie Köllner in München entlassen worden war.

Daraufhin hatten Metzelder und Beiersdorfer die sportlichen Geschicke in die Hände von Capretti gelegt. Eine mutige Entscheidung, denn der Coach hatte von März bis Mai 2022 zwölf Spiele Zeit, Dynamo Dresden vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga zu retten. Es gelang ihm jedoch kein einziger Sieg, der Klub stürzte in die 3. Liga ab.

Am Dienstag war dann eben auch für Capretti Schluss. Nun sollen Köllner und Grlic Ingolstadt wieder aufpolieren.

Aktuell haben die Schanzer nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz und rangieren mit nur 35 Zählern auf Platz 14 der Tabelle.

"Der FC Ingolstadt 04 ist ein junger und spannender Verein, der über viel Potenzial verfügt, sich derzeit aber auch in einer sportlich herausfordernden Situation befindet. Ich bin mir sicher, dass wir diese zusammen meistern und an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten werden", so Grlic.

Der ehemalige Profi des MSV Duisburg leitete von 2011 bis 2022 die sportlichen Geschicke der Zebras.