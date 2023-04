Nach Pleite gegen 1860 München: Ingolstadt schmeißt Capretti raus

In zehn Spielen hatte Capretti mit der Mannschaft nur einen einzigen Sieg am 18. Februar in Saarbrücken gefeiert. Neben einem 1:1-Unentschieden gegen Rot-Weiß Essen standen dem acht Niederlagen gegenüber.

An der Seitenlinie war er stets aktiv, für mehr als einen Sieg hat es aber nicht gereicht. Guerino Capretti (41) muss nach nur zehn Spielen beim FC Ingolstadt gehen. © IMAGO / Zink

"Nach zuletzt sechs Niederlagen und lediglich vier Punkten aus zehn Spielen, befinden wir uns aktuell in einem Schlüsselmoment, in dem wir alles daransetzen werden, die Kurve zu bekommen, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Aufgrund der sportlichen Talfahrt müssen wir handeln, um schnellstmöglich Punkte einzufahren und das Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen", führte Beiersdorfer weiter aus.

Der Klub will zeitnah eine neue Trainer-Lösung präsentieren. Vorerst übernimmt Co-Trainer Maniyel Nergiz (39) die Einheiten.

Am Ostersonntag hat Ingolstadt mit dem Auswärtsspiel beim SV Meppen schon ein erstes Endspiel gegen den Abstieg vor der Brust. Meppen ist aktuell mit nur 24 Zählern Tabellenletzter, da ist ein Sieg für die "Schanzer" Pflicht.

Für Capretti dürfte es jetzt richtig schwer werden, einen neuen Job zu finden. Vor seinem Engagement in Ingolstadt ging er als "Sieglos-Trainer" bei Dynamo Dresden in die Geschichte ein.

In zwölf Begegnungen als Chef-Trainer gelang dem Coach mit den Schwarz-Gelben kein einziger Sieg, am Ende stand der Abstieg aus der 2. Bundesliga nach der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern.