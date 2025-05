Kurz nach Saisonende: Drittligist stellt neuen Trainer vor

Verl - Kurz nach dem Saisonende in der 3. Liga hat der erste Klub seinen neuen Trainer präsentiert. Tobias Strobl (37) übernimmt den Job als Chefcoach beim SC Verl. Der gebürtige Ingolstädter kommt aus der Regionalliga Bayern vom FC Augsburg II.

Tobias Strobl (37, Foto) übernimmt beim SC Verl von Alexander Ende (45). © IMAGO / Krieger

Das teilte der Verein am Dienstag mit. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe beim Sportclub. Der Verein hat eine klare Vorstellung, wie er Fußball spielen möchte, und meine Ideen stimmen damit überein", erklärte der neue Mann an der Seitenlinie.

Drei Jahre lang hatte er zuletzt die zweite Mannschaft des Bundesligisten betreut, zuvor war er beim jetzigen Drittliga-Aufsteiger FC Schweinfurt 05 tätig.

Auch in seiner Heimatstadt stand er für die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt schon als Trainer am Rasen. "In den letzten Jahren sind seine Mannschaften mit einer offensiven und intensiven Spielart aufgefallen, wodurch die Spieler herausragend entwickelt und auf ein höheres Niveau gehoben wurden. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, passt perfekt zu unserem Sportclub-Fußball", erklärte Sebastian Lange (37), Vorstand Sport beim SC Verl.

Der Trainerposten bei den Ostwestfalen war frei geworden, weil Alexander Ende (45) Anfang April mitgeteilt hatte, dass er den Verein zum Saisonende verlassen wird.