Durchmarsch perfekt! Preußen Münster steigt in die 2. Bundesliga auf

Der große Traum ist für Münster zum Greifen nah, Marc Lorenz erzielt den zweiten Treffer für den SCP - und wie! Der Kapitän jagt eine Batmaz-Flanke links am Strafraum per Direktabnahme in den langen Knick. Die Preußen wollen hier offenbar gar nichts anbrennen lassen und mit Stil aufsteigen. Dabei sind sie auf dem besten Weg.

Kurz darauf klingelt es auch in der Domstadt, allerdings nicht für den SSV. Der bislang deutlich überlegene FCS belohnt sich in Person von Simon Stehle für eine bärenstarke Anfangsphase. Der 0:1-Rückstand sorgt derweil für große Regensburger Ernüchterung.

Für Saarbrücken geht es wie eben erläutert noch um den DFB-Pokal - und das merkt man den Saarländern deutlich an. Der FCS will auch nächstes Jahr im Cup für Furore sorgen.

Das Fernduell um den Aufstieg in die 2. Liga läuft!

In Regensburg hat das Spiel gegen Saarbrücken begonnen, Münster wird in wenigen Sekunden nachziehen. Erleben wir ein ähnlich dramatisches Finish wie in der vergangenen Saison? Damals ging es zwischen Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken richtig zur Sache, am Ende lachte der VfL.