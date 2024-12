Heidrich-Kehrtwende beim FCE über Nacht - Dotchev muss sofort gehen!

Pavel Dotchev (59) ist nicht länger Trainer von Erzgebirge Aue. © Picture Point / Gabor Krieg

Es ist das unrühmliche Ende einer Trainerposse, die mit dem extrem frühen Bekanntgeben der eigentlich gewollten Trennung zum Saisonende begann. Was folgte, waren zwei Partien mit null Punkten und 3:8 Toren, die dazu führten, dass sich die Verantwortlichen am Sonntagvormittag zum Handeln gezwungen sahen.

Dabei hatte Sportchef Matthias Heidrich (46) am Vortag noch ganz anders geklungen.

"Wir haben auch nach vier Niederlagen in Folge an Team und Trainerstab geglaubt. Die jüngsten Leistungen und Ergebnisse sprechen allerdings eine deutliche Sprache. Aus den vergangenen sieben Heimspielen wurden nur sieben Zähler geholt, im Vorjahr waren wir noch beste Heimmannschaft. Uns fehlt aktuell die Überzeugung, in dieser Konstellation die Trendwende zu schaffen, dauerhaft in die Erfolgsspur zurückzukehren und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", begründet Heidrich das Dotchev-Aus.

In der Mixed-Zone direkt nach Spielende hieß es noch von ihm: "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir die Auswärtsfahrten (nach Ingolstadt und Sandhausen/d. Red.) mit Pavel Dotchev machen."

Da er sich binnen nicht einmal 24 Stunden selbst widersprach, kann man ein gewisses kopfloses Agieren vorhalten. Die gegenwärtige sportliche Lage alleine dem Cheftrainer zuzuschreiben, finden auch viele Anhänger nicht richtig.