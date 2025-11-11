Nach Brandbrief der Spieler: Drittligist feuert Trainerteam und Sportboss

Ulm - Sportliches Beben bei Drittligist SSV Ulm: Nach einem Brandbrief der Spieler hat der Verein sowohl Trainer Moritz Glasbrenner (35), seinen Co-Trainer Max Kohlenberg als auch den Vorstand und Geschäftsführer Sport Markus Thiele (43) gefeuert.

Sind alle drei gefeuert: Sportboss Markus Thiele (43), Trainer Moritz Glasbrenner (35) und Co-Trainer Max Kohlenberg (v.l.). © IMAGO / Lucca Fundel

Das teilten die Schwaben am späten Montagabend mit. Knappe 24 Stunden zuvor war ein heftiger Hilferuf der beiden Kapitäne Johannes Reichert (34) und Christian Ortag (30), der an den Aufsichtsrat gerichtet war, an die Öffentlichkeit gelangt.

"Nach zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Tagen und Wochen kamen die Verantwortlichen des Vereins um Thomas Oelmayer und Alexander Schöllhorn sowie die Aufsichtsratsvorsitzenden Uli Eitle und Dominik Schwärzel zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit zu beenden", hieß es beim abstiegsbedrohten Klub.

Glasbrenner war erst seit dem 7. Spieltag zunächst als Interimslösung im Amt, wurde dann zum Chef befördert. Doch offenbar wurden die Dinge unter ihm nicht besser, sondern schlimmer. Reichert und Ortag hatten in ihrem Appell an das Gremium ein verheerendes Bild vom Zustand der Mannschaft gezeichnet.

"Viele Spieler sind am Ende ihrer Kräfte. Seelisch, emotional und menschlich", hatten sie demnach berichtet und auch davon gesprochen, dass nicht nur die Stimmung innerhalb des Teams unerträglich sei, sondern das Verhältnis zum Trainer und Sportdirektor zerrüttet.