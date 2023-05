Ex-Zwickauer Lars Lokotsch wechselt zurück in die 3. Liga!

Verl - Der frühere FSV-Zwickau -Akteur Lars Lokotsch (26) wird ab der nächsten Saison wieder in der 3. Liga auflaufen. Der Mittelstürmer wechselt zum SC Verl.

Zwischen Januar 2021 und Juni 2022 stürmte Lars Lokotsch (heute 26) für den FSV Zwickau und erzielte dabei neun Pflichtspieltore für die Westsachsen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Nach einem Jahr Regionalliga und der Empfehlung von 13 Liga-Toren kehrt Sturmtank Lars Lokotsch in die 3. Liga zurück. Der SC Verl verkündete am Wochenende die Verpflichtung des 26-Jährigen, der in dieser Saison für Fortuna Köln auflief.

Da der Mann aus Bad Honnef bei den Kölnern noch einen Vertrag bis 2024 besaß, dürften die Verler eine Ablöse bezahlt haben. Laut eines Reviersport-Berichts liegt diese bei 20.000 Euro. Über die Länge des neuen Vertrags machten die Ostwestfalen keine Angaben.

Der Sportclub schließt damit die Personallücke im Sturmzentrum, für die neue Saison stand vor Lokotsch kein etablierter Mittelstürmer unter Vertrag. Im Winter wurde für den bisherigen Angreifer Cyrill Akono (23), der zur U23 von Borussia Dortmund wechselte, eine Ablöse eingenommen - welche die Ostwestfalen jetzt wiederum reinvestierten.

Denn trotz 56 Toren vor Beginn des 35. Spieltags fehlt ein klassischer Torjäger, bester Schütze mit acht Treffern ist der offensive Mittelfeldspieler Nicolas Sessa (27).