Ist das wirklich Rot? Wirbel um kuriosen Platzverweis bei Drittliga-Spiel
Stuttgart - Diese Entscheidung sorgt für Wirbel! Im Drittligaspiel zwischen den Zweitvertretungen des VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim sah Hoffenheims Yannis Hör (21) am Sonntag wohl eine der kuriosesten Roten Karten, die man sich vorstellen kann.
In der 90. Minute, der VfB II hatte gerade erst zum 1:0 getroffen, wollte der Linksverteidiger das Spiel schnell wieder ans Laufen bringen, als der Ball ins Aus geflogen war.
Hör hatte das Leder schon zum Einwurf in die Hand genommen, als noch ein weiterer Ball in seine Richtung geschickt wurde und ins Spielfeld kullerte. Der 21-Jährige kickte den überzähligen Ball schnell zurück ins Aus, warf seine Kugel ein - und war genauso verwirrt wie die umstehenden Spieler, als Schiedsrichter Timo Gansloweit (29) die Partie direkt wieder abpfiff und dem Hoffenheimer die Rote Karte zeigte!
Was war passiert? Der von Hör zurückgespielte Ball hatte einen Stuttgarter Betreuer auf der Bank am Kopf getroffen, was der Unparteiische offenbar als Absicht wertete, denn anstatt es bei einer Ermahnung oder Verwarnung zu belassen, wurde es glatt Rot wegen unsportlichen Verhaltens.
Hör eilte zwar umgehend zum VfB-Mitarbeiter und entschuldigte sich, sowohl er als auch seine Teamkollegen diskutierten mit dem Schiedsrichter-Gespann, dass es sich um einen missglückten Rückpass und keine Provokation gehandelt habe.
Ohne Videobeweis in der 3. Liga war an der Entscheidung Gansloweits aber ohnehin nichts mehr zu rütteln, und so verschwand Hör wenige Minuten vor Spielende schon in die Kabine, nach Abpfiff kochten die Diskussionen auf dem Platz dann wieder hoch.
3. Liga: Stefan Kleineheismann findet Strafe nicht gerechtfertigt
Auch Hoffenheim-Coach Stefan Kleineheismann (38) fand die Strafe für Hör deutlich zu hart.
"Für mich ist es, glaube ich, eine Gelbe. Irgendein Mitarbeiter von der Bank wirft einen Ball rein, er will ihn nur zurückspielen, trifft ihn natürlich unglücklich. Dafür entschuldigen wir uns, wenn da was Schlimmeres passiert wäre", sagte der Trainer nach dem Abpfiff der Partie: "Aber aus meiner Sicht ist eine Gelbe Karte auch gerechtfertigt."
Zumindest für das Spiel selbst hätte das keinen Unterschied mehr gemacht, denn Hör war schon in der 76. Minute verwarnt worden, Gelb-Rot also die Folge gewesen.
Das sah auch Kleineheismann ein: "Damit wäre er dann natürlich auch runtergeflogen, aber dann wäre es zumindest keine glatt Rote."
Der DFB hat noch kein Strafmaß bekannt gegeben, wie lange Hör seinem Klub fehlen wird, steht also noch nicht fest.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Beautiful Sports, Christoph Reichwein/dpa