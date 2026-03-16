Ist das wirklich Rot? Wirbel um kuriosen Platzverweis bei Drittliga-Spiel

Stuttgart - Diese Entscheidung sorgt für Wirbel! Im Drittligaspiel zwischen den Zweitvertretungen des VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim sah Hoffenheims Yannis Hör (21) am Sonntag wohl eine der kuriosesten Roten Karten, die man sich vorstellen kann.

Yannis Hör (21, r.) sah im Drittliga-Spiel beim VfB Stuttgart II unter kuriosen Umständen die Rote Karte. © IMAGO / Beautiful Sports

In der 90. Minute, der VfB II hatte gerade erst zum 1:0 getroffen, wollte der Linksverteidiger das Spiel schnell wieder ans Laufen bringen, als der Ball ins Aus geflogen war.

Hör hatte das Leder schon zum Einwurf in die Hand genommen, als noch ein weiterer Ball in seine Richtung geschickt wurde und ins Spielfeld kullerte. Der 21-Jährige kickte den überzähligen Ball schnell zurück ins Aus, warf seine Kugel ein - und war genauso verwirrt wie die umstehenden Spieler, als Schiedsrichter Timo Gansloweit (29) die Partie direkt wieder abpfiff und dem Hoffenheimer die Rote Karte zeigte!

Was war passiert? Der von Hör zurückgespielte Ball hatte einen Stuttgarter Betreuer auf der Bank am Kopf getroffen, was der Unparteiische offenbar als Absicht wertete, denn anstatt es bei einer Ermahnung oder Verwarnung zu belassen, wurde es glatt Rot wegen unsportlichen Verhaltens.

Hör eilte zwar umgehend zum VfB-Mitarbeiter und entschuldigte sich, sowohl er als auch seine Teamkollegen diskutierten mit dem Schiedsrichter-Gespann, dass es sich um einen missglückten Rückpass und keine Provokation gehandelt habe.

Ohne Videobeweis in der 3. Liga war an der Entscheidung Gansloweits aber ohnehin nichts mehr zu rütteln, und so verschwand Hör wenige Minuten vor Spielende schon in die Kabine, nach Abpfiff kochten die Diskussionen auf dem Platz dann wieder hoch.