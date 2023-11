Nur noch Siege seit seinem Rausschmiss: Jetzt zieht RWE beim Ex-Kapitän die Reißleine!

Ex-Kapitän Felix Bastians (35) und Rot-Weiss Essen gehen mitten in der Saison getrennte Wege. © PICTURE POINT / Jan Fromme

Vier 2:1-Siege in vier Partien, Platz drei in der 3. Liga, Aufstiegsrennen - vermisst wurde der 35-jährige Innenverteidiger an der Hafenstraße in den verstrichenen vier Wochen seiner Abwesenheit wahrlich nicht.

"Wir haben in den vergangenen Tagen sehr konstruktive Gespräche mit Felix geführt und uns darauf geeinigt, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Mit dieser Entscheidung haben alle Beteiligten nun die Möglichkeit, nach vorne zu schauen", hieß es in der knappen Mitteilung des Drittligisten vom Donnerstag.

Zwei Jahre kickte der erfahrene Abwehrmann in Essen, in der Saison 2022/23 übernahm er dann auch die Binde. Die soll ihm schließlich jedoch zu Kopf gestiegen sein, wie liga3-online.de berichtete. Demnach habe der Linksfuß auf eine Sonderstellung innerhalb der Mannschaft bestanden und so für schlechte Stimmung gesorgt.

Nach den heftigen Pleiten bei der SpVgg Unterhaching (0:4) und gegen den SC Verl (0:5) muss das Fass wohl übergelaufen sein. Bastians wäre seinen Aufgaben als Leader auf dem Platz und in der Kabine "zunehmend nicht mehr nachgekommen", erklärte die Vereinsseite Mitte Oktober.