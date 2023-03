Schon zehn Saisontore: Ex-Dynamo Lucas Röser auf Aufstiegskurs 3. Liga!

Ulm - Lucas Röser (29) fühlt sich bei seinem neuen Klub offenbar pudelwohl. Nach sportlich schwierigen Jahren und einem Kreuzbandriss ist er auf dem besten Weg, in die 3. Liga zurückzukehren.

Hinzu kam ein Kreuzbandriss, der Röser die komplette vergangene Saison außer Gefecht setzte. Der Wechsel in die semiprofessionelle Regionalliga vergangenen Sommer war nach mageren sieben Toren in drei Jahren fast folgerichtig.

Der Mittelstürmer war seinerzeit so etwas wie die Lebensversicherung der Dresdner, die eine durchwachsene Spielzeit hinlegten und auf Rang 14 eintrudelten.

Beim Namen Lucas Röser wird der Dynamo -Fan an die Zweitliga-Saison 2017/18 zurückdenken, in der Röser stolze neun Tore schoss und drei weitere vorbereitete.

In Ulm an der Donau, gut zwei Stunden von seiner Geburtsstadt Ludwigshafen am Rhein entfernt, scheint Röser wieder sein Glück gefunden zu haben.

Mit dem SSV, der zur Jahrtausendwende eine Saison in der Bundesliga spielte, ist Röser Spitzenreiter der Regionalliga Südwest.