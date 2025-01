Neuer Haching-Coach steht fest! Herrlich hat beim Drittligisten ab sofort das Sagen

Unterhaching - Die Spielvereinigung hat einen neuen Trainer! Heiko Herrlich (53) folgt in Unterhaching auf Sven Bender (35), der als Co-Trainer mit an Bord bleibt.

Heiko Herrlich (53) ist neuer Trainer der SpVgg Unterhaching. © Matthias Balk/dpa

Er freue sich bereits "sehr darauf, wieder ein Teil der Haching-Familie zu sein", erklärte der gebürtige Mannheimer, der schon einmal in der Spielzeit 2011/12 an der Seitenlinie des Vereins das Sagen hatte. "Meine Erinnerungen an die zurückliegende Zeit bei der Spielvereinigung sind nur positiv."

Besonders seien ihm "die familiäre Atmosphäre" und der "Zusammenhalt" im Kopf geblieben.

Eine leichte Aufgabe erwartet Herrlich keinesfalls: Die Hachinger liegen nach 19 absolvierten Partien in der 3. Liga mit nur zwei Siegen und 14 Punkten auf dem 20. und folglich letzten Platz der Tabelle.

Es gelte "sämtliche Kräfte zu bündeln und alles dafür zu tun, die 3. Liga zu halten", so Herrlich, der zuversichtlich in die Mission Klassenerhalt geht. "Gemeinsam mit dem eingespielten Trainerstab um Sven Bender, sämtlichen Mitarbeitenden und natürlich den Fans, bin ich fest davon überzeugt, dass wir dies zusammen schaffen."