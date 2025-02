Tragischer Verlust: Drittliga-Urgestein trauert um Ehefrau

Nach dem Klassenerhalt in der Zweitliga-Saison 2022/23 verließ Pascal Breier (33) den FC Hansa Rostock und wechselte zum VfB Lübeck. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, ist seine Gattin Stefanie bereits am 10. Februar nach langer Krankheit im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Sie hinterlässt einen Sohn sowie zwei Töchter.

Der heute 33-Jährige war während seiner Profikarriere für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die SG Sonnenhof-Großaspach, Hansa Rostock und den VfB Lübeck am Ball. Aktuell kickt er beim FC Anker Wismar in der fünftklassigen NOFV-Oberliga Nord.

Dort ist er im Moment auf unbestimmte Zeit freigestellt. "Bei so einer Sache rückt der Fußball in den Hintergrund. Er hat unsere volle Unterstützung", erklärte Wismars Sportlicher Leiter Danny Pommerenke (47) dem Blatt. Breier bekomme vom Verein "alle Zeit der Welt".

"Trotz aller Widrigkeiten hat sich Pascal bei uns reingekämpft und sich stets positiv gestimmt gezeigt", fügte der 47-Jährige an. "Wenn er sich emotional irgendwann für eine Rückkehr bereit fühlt, werden wir hinter ihm stehen."

Seine sportlich wohl erfolgreichste Zeit erlebte der Angreifer von Januar 2018 bis Sommer 2023 beim FC Hansa Rostock. Mit der Kogge stieg er in der Saison 2020/21 in die 2. Bundesliga auf, insgesamt erzielte er in 158 Einsätzen 65 Tore und bereitete 17 weitere vor.