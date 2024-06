Weil ihr die Lizenz fehlt: So viel blecht Ingolstadt für Sabrina Wittmann an den DFB!

Sollte Wittmann am Saisonende noch Cheftrainerin sein, wären das insgesamt 143.000 Euro an Strafe!

3500 Euro stehen im Raum, die die Schanzer pro Partie blechen müssen, bei der Wittmann an der Seitenlinie steht. Hinzu kommen einmalig 10.000 Euro für die Ernennung Wittmanns als Cheftrainerin.

Denn die DFB -Statuten sind knallhart - Trainer in der 3. Liga darf nur sein, wer über die nötige UEFA-Pro-Lizenz verfügt. Witmann gehört nicht dazu, besitzt "nur" die nächst niedrigere A-Lizenz.

Erfolgsbeispiel: Marc Unterberger (35) absolviert derzeit seine Pro-Lizenz neben der Trainertätigkeit bei der SpVgg Unterhaching. © Sven Hoppe/dpa

So viel Geld musste Drittligist SpVgg Unterhaching in der abgelaufenen Spielzeit für ihren neuen Cheftrainer Marc Unterberger (35) bezahlen, der ebenfalls nur mit der A-Lizenz in die Saison ging.

Ein ähnliches Schicksal teilte schon Aufsteiger VfB Lübeck, die mit B-Lizenz-Inhaber Lukas Pfeiffer (33) in die Saison ging. Über die Sinnhaftigkeit der DFB-Abgaben gab es schon vor einem Jahr großen Zank.

Dennoch waren sich beide Klubs über die Geldbußen im Klaren und berappten jede Woche die Kohle. Als Wertschätzung der Qualitäten ihrer Cheftrainer, die parallel die Lehrgänge zum Erwerb der nächst höheren Lizenzen absolvierten.

Während sich in Unterhaching das Risiko voll und ganz auszahlte und die SpVgg als Aufsteiger die Saison auf Platz neun abschloss, zog der VfB Lübeck nach 18 Spielen die Reißleine im Fall Pfeiffer - und stieg trotzdem ab!

Der Fall Sabrina Wittmann zeigt: Ihr Arbeitgeber beweist Mut und setzt Vertrauen in die gebürtige Ingolstädterin. Und nimmt dafür billigend die DFB-Strafe in Kauf.