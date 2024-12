Wie kam sein Vater wirklich ums Leben? Fußball-Star Kai Brünker und Familie glauben der Polizei nicht

Saarbrücken/Villingen - Kai Brünker (30), aktuell Fußball -Profi in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken, hatte sich vor zwei Jahren über eine verlängerte Winterpause mit seinem damaligen Klub 1. FC Magdeburg gefreut. Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar hatten die deutschen Vereine seit Mitte November kein Pflichtspiel mehr.

Kai Brünker (30) und seine Familie haben Zweifel an der Darstellung der Behörden zum Tod von Papa Dirk Brünker (†61). © Screenshot/Instagram/kai.bruenker

Am 21. Dezember 2022 änderte sich sein Leben und das seiner Familie aber schlagartig, denn drei Tage vor Heiligabend verschwand sein Vater Dirk Brünker (†61), selbst Fußballer, spurlos.

Tagelang suchte die Familie mit 400 Helfern nach dem Vermissten, Kai flog nicht mit Magdeburg ins Trainingslager, um selbst helfen zu können.

77 Tage später, am 9. März 2024, wurde sein Vater dann tot am Ufer des Flusses Brigach in Donaueschingen aufgefunden. Sofort ließ die Polizei mitteilen, dass der Mann ohne Fremd- oder Gewalteinwirkung zu Tode gekommen sei, es handle sich um einen tragischen Unfall. Doch schnell bezweifelte die Familie einige Darstellungsweisen der Beamten.

Seitdem kämpfen Kai, seine Mutter Michaela und seine Schwester Tamara um Akteneinsicht, die ihren Anwälten bislang nicht gewährt wird. Deshalb wandte sich Tamara an eine Recherche-Organisation in Berlin, die im besten Fall dafür sorgen soll, ungeklärte Fragen zu beantworten und gegebenenfalls das Ermittlungsverfahren zum Tod von Dirk Brünker neu aufrollen zu lassen.

"Ursprünglich hieß es, dass er hineingefallen sei, da hätte man ja irgendeine Spur sehen müssen", sagt eine sichtlich bewegte Witwe in einem Trailer des "Recherche Zentrum e.V". Ihr Mann habe eine stattliche, große Figur gehabt, selbst wenn er ins Rutschen gekommen sei, hätte man am Fundort etwas sehen müssen.