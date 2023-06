Bundesliga-Relegation im Liveticker: VfB gewinnt klar, HSV braucht ein Wunder

27. Minute: VfB vergibt vom Punkt! Reis bringt Millot an der Strafraumgrenze zu Fall, Referee Welz zeigt sofort auf den Punkt. Guirassy übernimmt die Verantwortung und scheitert halbhoch an Heuer Fernandes.

1. Minute: TOOOR für den VfB! Was für ein Beginn der Hausherren: Konstantinos Mavropanos köpft die Schwaben nach nur 46 Sekunden ganz früh in Führung. Wie reagieren die Gäste?

Der 41-Jährige erklärte: "Wir sind gut vorbereitet auf das Spiel und den HSV. Wir haben es in der eigenen Hand, in der Liga zu bleiben." Den Gegner aus Hamburg halte er defensiv für "verwundbar".

Wer kein Kunde von Bezahlsender "Sky" ist, muss am heutigen Abend nicht in die Röhre schauen: Auch Privatsender Sat.1 zeigt die Partie um 20.45 Uhr live.

Wie die " BILD " schreibt, meldeten sich seit dem dramatischen Aufstiegsfinale am vergangenen Wochenende 887 neue Vereinsmitglieder an. Ob diese heute Abend einen Auswärtssieg als Willkommensgeschenk bekommen?

Was der HSV kann, kann der VfB auch: Mit einem kurzen Video auf Twitter wollen die Schwaben sich selbst und die Fans so richtig heiß machen.

In dem Clip machten die Hanseaten auch deutlich, wie sie die Duelle in Verbindung mit den eigenen Fans angehen wollen: "Gemeinsam".

Mit einem Blick auf die Relegationsbilanz wird deutlich, dass der VfB Stuttgart als Erstligist grundsätzlich klar im Vorteil ist.

Von insgesamt 24 Relegationsduellen in der Geschichte gingen lediglich sechs an den Zweitligisten, 18-mal triumphierte am Ende der Erstligist.



Aber: In den vergangenen zehn Jahren war der VfB der einzige Erstligist, der in der Relegation scheiterte! Am Ende der Saison 2018/19 stieg der 1. FC Union Berlin durch zwei Unentschieden auf, während die Schwaben den Gang in die 2. Liga antreten mussten.