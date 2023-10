Ex-Bundesliga-Profi bricht auf dem Spielfeld zusammen und muss reanimiert werden

Alkmaar - In den Niederlanden hat sich ein schreckliches Drama auf dem Fußballfeld abgespielt. Der ehemalige Bundesliga -Profi Bas Dost (34) brach während der Partie auf dem Feld bewusstlos zusammen und musste reanimiert werden.

Der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt lief in Höhe des Mittelkreises, der Gegner befand sich im Angriff. Plötzlich sackte der 34-Jährige zusammen, und blieb liegen. Schreckliche Szenen spielten sich ab, denn die Bilder glichen extrem denen von Christian Eriksen (31), der bei der Europameisterschaft 2021 mit einem Herzinfarkt bei der Partie Dänemark gegen Finnland zusammenbrach.

Es lief die 90. Minute der Begegnung, in der sein Klub aus Nijmegen mit 2:1 führte. Dost hatte das Tor zum 1:0 (11. Minute) geschossen, den zweiten Treffer zum 2:0 (31.) durch Magnus Mattsson vorbereitet.

Die Partie zwischen dem AZ Alkmaar und NEC Nijmegen wurde in der 90. Minute abgebrochen. Er soll mittlerweile aber wieder bei Bewusstsein sein und sich bewegen können.

Bas Dost spielte in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg. © IMAGO / ANP

Er fuchtelte wild mit den Armen, rief Hilfe vom Schiedsrichter und den medizinischen Kräften an der Seitenlinie herbei.

Dann ging alles ganz schnell: In Windeseile waren die Teamärzte auf dem Platz, ganz kurze Zeit später auch Notärzte, die sich im Stadion immer aufhalten. Dem schnellen Handeln ist es wohl zu verdanken, dass Dost nach bangen Minuten zurück ins Leben geholt werden konnte.

Zunächst bildeten die Spieler einen Sichtschutz für die Maßnahmen auf dem Platz, wenig später wurde ein professioneller Sichtschutz errichtet. Hinter dem trugen die Sanitäter den Stürmer dann vom Platz. Nach einigen Minuten kam die erlösende Nachricht des Vereins auf "X" (ehemals Twitter): "Bas Dost ist bei Bewusstsein und wird vom Feld gebracht. Das Spiel wurde gestoppt."

Wenig später teilte Nijmegen auch noch mit, dass die Partie beim Stand von 2:1 für den Dost-Verein abgebrochen wurde. Der Niederländer spielt erst seit dieser Saison für den Klub.

Zuvor lief er für den FC Utrecht und den FC Brügge auf. Dost ist in der Bundesliga sehr bekannt, er spielte für Frankfurt (August 2019 bis Juni 2021) und den VfL Wolfsburg (Juli 2012 bis August 2016) und erzielte in 117 Spielen für die Autostädter 48 Tore, die für Eintracht traf er in 43 Spielen 15 Mal.

Beide Klubs hoffen genauso wie seine Familie, die Mitspieler und Fans, dass der 34-Jährige wieder vollständig gesund wird.

Originalfassung vom 29.Oktober, 19.04 Uhr, aktualisiert um 19.20 Uhr.