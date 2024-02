Fan-Proteste schuld an Horror-Verletzung? Bundesliga-Boss mit hartem Kommentar

Frankfurt am Main - Die weiterhin stattfindenden Fan-Proteste gegen den Einstieg eines Investors in die deutschen Fußball-Profiligen sind nach wie vor ein brisantes Thema. In einem RTL-Nachtjournal-Spezial äußerte sich am heutigen Mittwoch Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (43) zur Thematik.