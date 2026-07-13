"Kleiner Vespa-Unfall": Ex-Bundesligaprofi bricht sich Wadenbein
Köln - Eigentlich wollte Ex-Bundesligastar Simon Terodde (38) in der neuen Saison für den Amateur-Verein SSV Lützenkirchen auf Torejagd gehen. Doch daraus wird vorerst nichts, der 38-Jährige hat sich bei einem Unfall mit seiner Vespa verletzt.
Wie Terodde bei Instagram bekanntgibt, hat er sich dabei einen Wadenbeinbruch zugezogen und zu allem Überfluss noch das Syndesmoseband gerissen.
Inzwischen wurde der ehemalige Torjäger bereits in einem Krankenhaus in Leverkusen operiert und kuriert sein lädiertes Bein im heimischen Wohnzimmer aus. Zwar tue ihm die Verletzung weh, "aber es gibt Schlimmeres - der Blick geht nach vorne", gibt er sich kämpferisch.
Besonders bitter sei jedoch, dass er nun den Trainings- und Saisonstart bei seinem neuen Klub verpassen werde - und das, obwohl er eigener Aussage zufolge "richtig Bock" darauf gehabt hatte.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, wie der 38-Jährige betont: "Jetzt heißt es: Reha und dann will ich noch mal angreifen."
Simon Terodde hat Bitte an PayTV-Sender Sky
Terodde hatte seine Profi-Karriere 2024 beendet. Mit insgesamt 177 Toren in der 2. Bundesliga ist der Angreifer, der unter anderem für den 1. FC Köln, Schalke 04 und den HSV auf den Rasen lief, nach wie vor der unangefochtene Rekordtorschütze im deutschen Fußball-Unterhaus.
Inzwischen arbeitet Terodde auch als TV-Experte für Sky. An den PayTV-Sender gerichtet schreibt er mit einem Augenzwinkern: "Bitte Anfang August einen Hocker für mich bereitstellen."
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa