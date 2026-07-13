"Kleiner Vespa-Unfall": Ex-Bundesligaprofi bricht sich Wadenbein

Köln - Eigentlich wollte Ex- Bundesligastar Simon Terodde (38) in der neuen Saison für den Amateur-Verein SSV Lützenkirchen auf Torejagd gehen. Doch daraus wird vorerst nichts, der 38-Jährige hat sich bei einem Unfall mit seiner Vespa verletzt.

Beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski (41) in Köln im Jahr 2024 zeigte Ex-FC-Profi Simon Terodde (38, l.) noch einmal sein Können am Ball. Mit dabei war auch Fußball-Weltmeister Per Mertesacker (41). (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie Terodde bei Instagram bekanntgibt, hat er sich dabei einen Wadenbeinbruch zugezogen und zu allem Überfluss noch das Syndesmoseband gerissen.

Inzwischen wurde der ehemalige Torjäger bereits in einem Krankenhaus in Leverkusen operiert und kuriert sein lädiertes Bein im heimischen Wohnzimmer aus. Zwar tue ihm die Verletzung weh, "aber es gibt Schlimmeres - der Blick geht nach vorne", gibt er sich kämpferisch.

Besonders bitter sei jedoch, dass er nun den Trainings- und Saisonstart bei seinem neuen Klub verpassen werde - und das, obwohl er eigener Aussage zufolge "richtig Bock" darauf gehabt hatte.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, wie der 38-Jährige betont: "Jetzt heißt es: Reha und dann will ich noch mal angreifen."