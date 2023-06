Nach zähen Verhandlungen mit dem FC Bayern: Dino Toppmöller ist neuer Eintracht-Coach

Frankfurt am Main - Endlich Vollzug! Die Eintracht hat offiziell einen neuen Trainer. Der Langzeit-Favorit der Vereinsführung, Dino Toppmöller (42), wurde am Montag als neuer Übungsleiter vorgestellt.

Zuletzt war Dino Toppmöller (42) als Co-Trainer an der Seite von Julian Nagelsmann (35) beim FC Bayern aktiv. © Andreas Gora/dpa

Wie der hessische Bundesligist mitteilte, wurde der ehemalige Profikicker, der einst auch bei der SGE die Schuhe schnürte, mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Damit folgt der 42-Jährige auf Europa-League-Sieger-Coach Oliver Glasner (48), dessen vorzeitiges Ende bei der Eintracht bereits Anfang Mai besiegelt worden war.

Vorangegangen waren harte Verhandlungen mit dem FC Bayern München, für den der Sohn von Trainer-Legende Klaus Toppmöller (71) zuvor unter anderem als Assistenz-Trainer des geschassten Julian Nagelsmann (35) agierte.

Mit diesem war Toppmöller in gleicher Funktion auch bei RB Leipzig aktiv, ehe der Wechsel des Gespanns an die Säbener Straße erfolgte. Für den Ex-Profi, der neben seiner Zeit bei der Eintracht (2002/03) auch für Erzrivale Kickers Offenbach sowie Erzgebirge Aue und den FC Augsburg spielte, ist die Station in Frankfurt seine erste in Deutschland als Cheftrainer. Toppmöller trainierte bereits FK91 Düdelingen in Luxemburg und den belgischen Verein Royal Excelsior.

Diese große Herausforderung in Frankfurt scheint man ihm aber seitens der Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (42) voll und ganz zuzutrauen. So sei es laut ihm "nur eine Frage der Zeit" gewesen, "bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet." Vor allem mit seinem "tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz", habe Toppmöller die Entscheidungsfindung deutlich beeinflusst.

Und auch der neue Übungsleiter der Adlerträger selbst hatte überaus anerkennende Worte für seinen neuen Arbeitgeber parat: "Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren war beeindruckend. Aufgrund meiner Vergangenheit hatte ich immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht, habe den Weg des Klubs konstant verfolgt. Umso mehr freue ich mich nun, wieder Teil der Eintracht sein zu dürfen und möchte die positive Entwicklung vorantreiben."