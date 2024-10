Nächste Leihgabe aus München? Bayer Leverkusen an diesem Talent interessiert

Leverkusen/München - Aktuell ist der Transfermarkt geschlossen, doch hinter den Kulissen laufen natürlich weiter munter Gespräche über Ab- und Zugänge. Eine heiß gehandelte Personalie ist seit kurzer Zeit auch FC-Bayern -Talent Paul Wanner (18). An ihm soll nun auch der amtierende Meister Bayer Leverkusen Interesse haben.

Fällt mittlerweile auch ohne pinkes Trainingsleibchen auf: Paul Wanner (18), hier im Trikot des FC Bayern, spielt aktuell als Leihgabe beim 1. FC Heidenheim. © Mladen Lackovic/dpa

Das berichtet Sky und der Sportsender nennt dabei auch einen angeblich konkreten Plan der Bayer-Bosse: Sollte Superstar Florian Wirtz (21) im kommenden Sommer tatsächlich die Werkself gen München verlassen, könnte im Gegenzug der dann 19-jährige Wanner an den Rhein wechseln.

Ob dauerhaft oder per Leihgabe steht dabei aber natürlich noch ebenso in den Sternen wie die Frage, ob es zu dem Transfer tatsächlich kommt. Aktuell ist Wanner noch bis Saisonende an Bundesligist 1. FC Heidenheim verliehen - und trumpft dort richtig auf.

Bisher stand der Teenager in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Seinen Marktwert konnte er laut dem Portal transfermarkt.de innerhalb kürzester Zeit von acht auf 15 Millionen Euro fast verdoppeln und er erzielte wettbewerbsübergreifend für den Conference-League-Teilnehmer bereits fünf Tore.

Argumente genug also für die Leverkusener Verantwortlichen, sich Wanner genauer anzuschauen. Und auch der wäre möglicherweise sogar nicht abgeneigt, den FC Bayern München auch dauerhaft zu verlassen. Bislang hat der Deutsch-Österreicher für den Serienmeister nämlich nur sechs Ligapartien absolviert - zum endgültigen Durchbruch hat es, anders als beim nur zwei Jahre älteren Aleksandar Pavlovic (20) zum Beispiel, in München noch nicht gereicht.

Fakt ist: Mit bisherigen Leihgaben aus München hat die Werkself aus Leverkusen sehr gute Erfahrungen gemacht. Man denke dabei nur an Ausnahmefußballer Toni Kroos (34) oder jüngst an Außenverteidiger Josip Stanisic (24). Beide hatten sich in Leverkusen rasant weiterentwickelt.