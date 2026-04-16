Tod mit nur 48 Jahren: Ex-Bundesliga-Keeper Manninger stirbt bei schwerem Zug-Unfall

Alexander Manninger verstarb im Alter von nur 48 Jahren. © PATRIK STOLLARZ / AFP

Den Angaben mehrerer Medien zufolge sei der frühere Bundesliga-Torhüter am Donnerstagmorgen bei einem schweren Zug-Unfall in der Gemeinde Nußdorf am Haunsberg (Flachgau) ums Leben gekommen.

Wie unter anderem das Online-Portal "Heute.at" berichtet, habe der 48-Jährige gegen 8.20 Uhr mit seinem Minivan einen ungesicherten Bahnübergang überqueren wollen, als eine Salzburger Lokalbahn (SLB) das Fahrzeug erfasst und in der Folge einige Meter mitgeschleift habe.

Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte seien zwar rasch am Unglücksort kurz nach der Haltestelle Pabing eingetroffen, hätten Manninger jedoch wegen der schweren Verletzungen nicht mehr helfen können. Der 33-fache österreichische Nationalspieler sei tragischerweise noch an Ort und Stelle verstorben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nicht bekannt. Unklar bleibt auch, ob er den Zug möglicherweise übersehen hat.