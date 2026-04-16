Tod mit nur 48 Jahren: Ex-Bundesliga-Keeper Manninger stirbt bei schwerem Zug-Unfall
Salzburg (Österreich) - Schock-Nachricht aus Österreich: Ex-Fußballprofi Alexander Manninger ist tot.
Den Angaben mehrerer Medien zufolge sei der frühere Bundesliga-Torhüter am Donnerstagmorgen bei einem schweren Zug-Unfall in der Gemeinde Nußdorf am Haunsberg (Flachgau) ums Leben gekommen.
Wie unter anderem das Online-Portal "Heute.at" berichtet, habe der 48-Jährige gegen 8.20 Uhr mit seinem Minivan einen ungesicherten Bahnübergang überqueren wollen, als eine Salzburger Lokalbahn (SLB) das Fahrzeug erfasst und in der Folge einige Meter mitgeschleift habe.
Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte seien zwar rasch am Unglücksort kurz nach der Haltestelle Pabing eingetroffen, hätten Manninger jedoch wegen der schweren Verletzungen nicht mehr helfen können. Der 33-fache österreichische Nationalspieler sei tragischerweise noch an Ort und Stelle verstorben.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nicht bekannt. Unklar bleibt auch, ob er den Zug möglicherweise übersehen hat.
Ermittlungen nach Unfall aufgenommen
Laut "Kronen Zeitung" habe Gutachter Gerhard Kronreif im Auftrag der Staatsanwaltschaft die hierfür notwendigen Untersuchungen aufgenommen.
"Durch die Art des Fahrzeugs ist es möglich, die elektronischen Daten genau auszuwerten - und damit das Fahrverhalten des Lenkers", erklärte Kronreif gegenüber der Nachrichtenplattform.
Dabei werde auch geprüft, ob das Rotsignal am Bahnübergang überhaupt ausgelöst habe.
Alexander Manninger spielte einst in der Bundesliga
Manninger startete seine Profikarriere Mitte der 1990er Jahre beim SV Austria Salzburg, machte anschließend international Karriere.
Im Laufe seiner Karriere stand der Torhüter bei mehreren Vereinen in unterschiedlichen Ländern unter Vertrag, darunter beim englischen Hauptstadt-Klub FC Arsenal (1997–2002), mit dem er schon im ersten Jahr das Double aus Meisterschaft und FA Cup gewann.
In Italien spielte er unter anderem für den FC Bologna (2003-2004) sowie Juventus Turin (2008-2012), bevor er in die Bundesliga zum FC Augsburg wechselte und dort über vier Jahre hinweg insgesamt 36 Pflichtspieleinsätze absolvierte.
Zur Saison 2016/17 wechselte der Keeper schließlich zum Premier-League-Riesen FC Liverpool, wo er am 25. Mai 2017 nach 22 Jahren im Profifußball seinen Rücktritt offiziell bekannt gab.
Erstmeldung von 15.11 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.10 Uhr
Titelfoto: Fotomontage (2): PATRIK STOLLARZ / AFP, 7aktuell.de / Ferdinand Farthofer