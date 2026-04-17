FCA, Buffon und Seaman erinnern an "wunderbaren Menschen": Fußballwelt trauert um Alex Manninger (†48)

Salzburg (Österreich) - Der tragische und viel zu frühe Tod von Alexander Manninger im Alter von nur 48 Jahren hat die Fußballwelt am Donnerstag erschüttert. Inzwischen haben seine ehemaligen Klubs und Weggefährten in herzzerreißenden Botschaften durchscheinen lassen, wie groß die Lücke ist, die der Ex-Torwart hinterlässt.

Beim FC Augsburg war Alexander Manninger (†48) zwar nicht immer Stammkraft, aber ein großer Fanliebling. Nach seiner letzten Partie am 34. Spieltag der Saison 2015/16 gegen den HSV, in der er kurz vor Schluss eingewechselt wurde, verabschiedete er sich sichtlich gerührt von den Anhängern. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Hierzulande bleibt vor allem die Zeit des Österreichers beim FC Augsburg in Erinnerung. Knapp vier Jahre hütete er den Kasten der Fuggerstädter, wobei viele Fans im Netz und auch der Klub selbst im Moment größter Trauer mit einem wehmütigen Lächeln auf seinen gehaltenen Elfmeter im Saisonfinale 2013 beim Sieg gegen Greuther Fürth zurückdachten, der damals entscheidend zum Klassenerhalt des FCA beitrug.

"Alex war nicht nur ein erstklassiger Torhüter, sondern auch ein über die Grenzen hinweg geschätzter und herausragender Mensch, der mit seiner Art unsere Mannschaft und unseren gesamten Klub bereichert hat", erklärte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll (41) zudem in einem Statement. "Es ist schwer zu begreifen, dass Alex nicht mehr unter uns weilt, gerade da er noch vor Kurzem bei uns war."

International trat Manninger erstmals während seiner Zeit beim FC Arsenal in England in Erscheinung. Nach seinem Wechsel vom Grazer AK fungierte er als Ersatzmann für Keeper-Legende David Seaman (62) und holte mit den Gunners direkt in der ersten Saison 1997/98 das Double.

"Es war ein Privileg, an der Seite dieses wunderbaren Menschen zu wandeln und so tolle Erinnerungen zusammen zu machen", trauerte Seaman in einem Instagram-Beitrag.