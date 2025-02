Nach Boniface-Überraschung: Leverkusen zerlegt Hoffenheim zu zehnt in wildem Spiel

Leverkusen - Erst die Überraschung, dann ein völlig wildes Spiel. Nach einem unerwarteten Startelf-Einsatz von Victor Boniface hat Bayer Leverkusen die TSG Hoffenheim mit 3:1 (2:0) zerlegt und war dabei am Ende nur noch zu zehnt.

In der 24. Minute erlebten die Zuschauer eine Premiere. Erstmals wurde eine Entscheidung des VAR live vom Schiedsrichter im Stadion durchgesagt . Dr. Robin Braun (28) erklärte, warum er seinen Elfmeter für Leverkusen wieder zurücknahm.

Für Boniface musste Stürmer Patrick Schick (29) zunächst auf die Bank, doch auch er traf später zum 3:0 (51. Minute). Jeremie Frimpong hatte zum 2:0 (19.) getroffen. In der 61. Minute musste Adriano Grimaldo mit Gelb-Rot vom Platz, nur eine Minute später traf Gift Orban zum 1:3.

"Er braucht Spielzeit. Heute haben wir gesprochen, er ist fokussiert und wird brauchen ihn für die zweite Hälfte der Saison in drei Wettbewerben", begründete Trainer Xabi Alonso (43) die Entscheidung vor dem Anpfiff der Partie am Mikrofon von DAZN .

Eigentlich stand der Stürmer vor einem Wechsel in die Wüst e, dann traf er aber direkt nach 15 Minuten und leitete damit den Sieg des ärgsten Bayern-Verfolgers ein.

Schock für Leverkusen: Tella muss verletzt vom Platz. © Marius Becker/dpa

Vor der Partie drehte sich aber erstmal alles um Boniface. "Wir waren relativ entspannt, denn eines stand immer fest, dass es sportlich für uns die beste Entscheidung ist, wenn er bleibt. Wenn es irgendwann finanzielle Rahmenbedingungen gibt, dann denkst Du nach, oder wenn gewisse Dinge erfüllt werden, aber wir sind happy, dass er bleibt", sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (43) bei DAZN.

Zum Hickhack um den möglichen Transfer zum Klub von Cristiano Ronaldo (39), Al-Nassr, sagte er: "Es stand für uns nie infrage, dass er sich hier sportlich und menschlich wohlfühlt. Dass sich bei uns oder auch ihm ein Denkprozess einstellt, wenn es ein Angebot gibt, ist ja klar, aber auch er war ganz locker in dem ganzen Hin und Her, das es manchmal mit den Saudi-Klubs gibt".

In der Länderspielpause im November zog er sich dann bei der Partie mit Nigeria gegen Ruanda einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Gegen RB Leipzig stand er im Kader, doch der Transfer zu Al-Nassr platzte und Boniface wird beim Double-Sieger bleiben.



Am heutigen Sonntag gegen Hoffenheim zeigt er direkt, wie wichtig er für Leverkusen ist. Im Hinspiel hatte er beim 4:1-Erfolg der Werkself bereits zwei Tore erzielt.

Bitter für die Werkself: In der 42. Minute musste Tella verletzt vom Platz, für ihn kam Neuzugang Emiliano Buendia (28). Der Argentinier feierte somit sein Bundesliga-Debüt. Wenig später erzielte Hoffenheim das 1:3 durch Gift Orban in der 62. Minute. Wild wurde es in der 78. Minute nachdem Bischof Florian Wirtz gefoult hatte und es zu einer Rudelbildung kam.

Erstmeldung um 17.25 Uhr, aktualisiert um 19.28 Uhr.