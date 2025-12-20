Kopfschütteln bei Kloppo! RB Leipzig vermasselt prominenten Weihnachts-Besuch

RB Leipzig hat erstmals in dieser Saison ein Bundesliga-Heimspiel verloren. Gegen Bayer Leverkusen unterlagen die Sachsen am Samstagabend nach Führung noch.

Von Nico Zeißler

Leipzig - RB Leipzig hat erstmals in dieser Saison ein Bundesliga-Heimspiel verloren. Gegen Bayer Leverkusen unterlagen die Sachsen am Samstagabend nach Führung noch 1:3 (1:2), schließen das Jahr auf dem vierten Platz ab. Das gefiel Tribünen-Zuschauer Jürgen Klopp überhaupt nicht.

Xaver Schlager (M.) erzielte die zwischenzeitliche Führung für RB Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg Lediglich neun Minuten reichten im Bundesliga-Topspiel für die drei Tore im ersten Durchgang. Ein weiter Einwurf von Christoph Baumgartner erreichte Xaver Schlager, der quer an der Strafraumgrenze entlanglief, mit links abschloss - und flach in die Ecke zum 1:0 (35.) traf. Die Red-Bull-Funktionäre Jürgen Klopp, Oliver Mintzlaff und Mario Gomez freuten sich nebeneinander auf der Tribüne darüber. Davor ließ Tidiam Gomis in seinem siebten Saisoneinsatz bereits eine 100-prozentige Chance liegen: Romulo klaute Robert Andrich den Ball, im Drei-gegen-eins passte Schlager auf den links lauernden Franzosen, dessen Schuss aber Loïc Badé zur Ecke ablenkte. So einer muss einfach rein! RB Leipzig RB-Leipzig-Blog: Werner lässt gegen Leverkusen Romulo UND Harder stürmen! Die Freude in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hielt auf Leipziger Seite aber nur kurz. Martin Terrier köpfte eine Flanke über Peter Gulacsi hinweg ins lange Eck - 1:1 (40.).

Ärgerte sich über den Rückstand nach Führung: RB-Trainer Ole Werner. © Picture Point / Gabor Krieg

Patrik Schick lässt Leverkusen an alter Wirkungsstätte jubeln

Leverkusen drehte die Partie innerhalb von vier Minuten. © Picture Point / Gabor Krieg Und weitere vier Minuten später war das Spiel, in dem RB-Trainer Ole Werner mit Rückkehrer Romulo und Conrad Harder zwei nominelle Stürmer in die Startelf packte, völlig auf den Kopf gestellt. Ex-Bulle Patrik Schick ließ den vorbei grätschenden Kosta Nedeljkovic zu einfach aussteigen und schlenzte rechts oben zum 2:1 für die Werkself ein (44.). Wurde es in der Kabine etwas lauter? Zumindest kamen die Hausherren mit Feuer unterm Allerwertesten zurück aufs Feld. Und hatten im Strafraum-Gestocher die dicke Chance auf den Ausgleich, doch Harder scheiterte mit seinem Außenrist-Versuch an Flekken. Der mittlerweile dick eingepackte Kloppo konnte da nur den Kopf schütteln (53.). RB Leipzig Marktwert-Explosion bei zwei Stars von RB Leipzig! Der zweite Durchgang bot den 46.053 Zuschauern nicht mehr das Topspiel, das eigentlich über dem Duell gestanden hatte. Während sich Bayers Akteure oft auf dem Rasen krümmten, brachten auf der Gegenseite auch die offensiven Einwechslungen von Andrija Maksimovic und des am lautstärksten gefeierten Timo Werner nichts. In der Nachspielzeit setzte Nachwuchsspieler Montrell Culbreath in seinem ersten Bundesliga-Einsatz noch den 3:1-Schlusspunkt (90.+7).

Gemeinsam schauten sich Jürgen Klopp (unübersehbares Lächeln) und Oliver Mintzlaff das abschließende Spiel des Jahres an. © Picture Point / Roger Petzsche

Wieder einmal gefeierte Einwechslung: Timo Werner (r.). © Picture Point / Sven Sonntag

Statistik zum Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen

Fußball-Bundesliga, 15. Spieltag RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen 1:3 (1:2) RB Leipzig: Gulácsi - Nedeljkovic (70. R. Baku), W. Orban, Lukeba, Raum - Seiwald (89. Bitshiabu) - Schlager, Baumgartner - Gomis (79. Werner), Romulo (70. Maksimovic), Harder Bayer Leverkusen: Flekken - Belocian, Badé, Andrich - Tella (77. Tape), Tillman, Aleix Garcia, Arthur (73. Vazquez) - Terrier (70. Culbreath), Hofmann (57. Fernandez) - Schick (70. Kofane) Schiedsrichter: Benjamin Brand (Schwebheim) Zuschauer: 46.053 Tore: 1:0 Schlager (35.), 1:1 Terrier (40.), 1:2 Schick (44.), 1:3 Culbreath (90.+7) Gelbe Karten: - / Arthur (2), Tape (1)