17.05.2026 10:30 2. Bundesliga live: Aufstiegs-Thriller um den Sprung ins Fußball-Oberhaus

Letzter Spieltag der 2. Bundesliga im Liveticker: Im Rennen um den Sprung in die Bundesliga kommt es zum Showdown.

Von Ivan Simovic

Deutschland - Rechnen, hoffen, zittern: An diesem Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) steht im Rennen um den Sprung in die Bundesliga der Showdown bevor.

Der Aufstiegskampf steuert dabei auf ein Finale furioso am 34. und letzten Spieltag zu, denn die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn 07 liegen punktgleich (59 Zähler) auf den Rängen zwei bis vier. Der FC Schalke 04 (67) kann dem großen Saisonabschluss dagegen entspannt entgegenblicken, Meisterschaft und Oberhaus-Comeback stehen nämlich schon fest. Wir berichten für Euch im Liveticker vom Zweitliga-Finish.

10.40 Uhr: Aufstiegs-Thriller um den Sprung ins Oberhaus

Heute blickt Fußball-Deutschland auf das Krimi-Finale im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. Mit der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn 07 stehen drei Klubs im Rennen um den direkten Bundesliga-Aufstieg. Vor dem Saisonfinale steht die SVE dank der deutlichen Tordifferenz im Vergleich zu den punktgleichen Verfolgern dabei auf der Pole Position. Ein knapper Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten SC Preußen Münster dürfte den Saarländern somit höchstwahrscheinlich schon reichen. Für den Drittplatzierten bleibt jedoch weiterhin der Weg über die Relegation offen, wo gegen den VfL Wolfsburg als 16. der Bundesliga die Chance auf den Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs ebenfalls bestehen bleibt.

Voller Fokus: Die Elversberger können heute den Aufstieg perfekt machen. © Uwe Anspach/dpa

17. Mai, 10.30 Uhr: Letzter Zweitliga-Spieltag im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das große Saisonfinale der 2. Bundesliga. Wir begleiten den so herbeigesehnten Aufstiegs-Krimi, informieren Euch laufend über alles Wichtige.