17.05.2026 10:50 Dynamo gegen Kiel live: Großes Herztropfen-Finale um den Klassenerhalt heute!

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel live: Die SGD erlebt am letzten Spieltag in der 2. Bundesliga heute ein großes Herztropfen-Finale um den Klassenerhalt.

Von Tina Hofmann

Dresden - Heute kommt es im Rudolf-Harbig-Stadion zum großen Herztropfen-Finale, auf das keiner Lust hatte, doch das Gute ist: Dynamo Dresden hat im Saison-Endspurt der 2. Bundesliga alles selbst in der Hand. Gewinnt das Team von Trainer Thomas Stamm zu Hause (15.30 Uhr) gegen Holstein Kiel, ist der Klassenerhalt sicher.

Gelingt kein Sieg, ist die SGD auf die Mithilfe der anderen Teams im Abstiegskampf angewiesen. Direkt abschmieren kann Dynamo nicht mehr, im schlimmsten Fall droht die Relegation. Die will die Mannschaft heute unbedingt verhindern, auch um Kapitän Stefan Kutschke ein würdiges Karriereende zu bescheren. Heiß wird es heute auch im Aufstiegskampf. Alles dazu erfahrt Ihr ebenfalls bei uns. Wir berichten für Euch im Liveticker.

10.50 Uhr: Auf diesen Gegner würde Dynamo Dresden in der Relegation treffen

Zahlreiche Entscheidungen sind am Samstag bereist im deutschen Fußball gefallen. Unter anderem, wer der Gegner in einer möglichen Relegation für Dynamo Dresden sein könnte: Rot-Weiss Essen! Keiner freut sich darauf, am Freitagabend an der Hafenstraße auflaufen zu müssen, denn vor grandioser Kulisse und Stimmung muss man erst einmal bestehen. Zudem ist es das übliche Phänomen: Das Team strotz nun vor Selbstvertrauen. Die Essener machten gestern in der 92. Minute das 3:2 beim als Absteiger aus der 3. Liga feststehenden SSV Ulm und katapultierten sich so in die Relegation. Zu Hause wurden sie dank großer Pyroshow und großem Fanauflauf bereits empfangen wie Aufsteiger. Jubeln durfte auch Energie Cottbus, die in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind, der VfL Osnabrück stand bereits vorher als Aufsteiger fest. In der Regionalliga Nordost sicherte sich zudem Lok Leipzig im Fernduell mit Carl Zeiss Jena den Meistertitel, geht nun in die Aufstiegsspiele gegen die Würzburger Kickers.

Ex-Dynamo-Verteidiger Tobias Kraulich sicherte sich mit Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag den Sprung in die Relegation zur 2. Bundesliga. © Lucca Fundel/dpa

10.30 Uhr: Heute kommt's bei Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel zum großen Herztropfen-Finale

Es ist das große Finale am letzten Spieltag, das keiner wollte. Jetzt müssen die Herztropfen bei allen, die es mit Dynamo Dresden halten, doch aus dem Medizinschrank geholt werden. Denn in der letzten regulären Partie der Saison in der 2. Bundesliga geht es für die SGD heute ab 15.30 Uhr um den Klassenerhalt. Dabei hat das Team von Trainer Thomas Stamm alles selbst in der Hand. Mit einem Sieg ist die Mannschaft direkt durch, würde mit 41 Punkten sogar noch den Gegner von Holstein Kiel in der Tabelle holen. Gelingt nur ein Unentschieden oder verliert Dynamo gar, geht das große Rechnen los, dann ist die SGD auf die Hilfe anderer Teams angewiesen, um die Relegation abzuwenden.

Für Dynamo Dresden und Niklas Hauptmann geht es heute um den Klassenerhalt. © Lutz Hentschel

10.15 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur letzten regulären Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel. Anpfiff ist heute zur Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr, alle Teams spielen gleichzeitig im Kampf und Aufstieg und Klassenerhalt. Mit dem FC Schalke 04 steht der Meister und Aufsteiger in die Bundesliga bereits fest. Preußen Münster ist abgestiegen. Alle anderen Entscheidungen fallen erst heute. Wir berichten für Euch aus Dresden vor, während und nach der Partie in unserem Liveticker.