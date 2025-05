Das kommt überraschend! Drittliga-Coach steigt in die 2. Bundesliga auf

Münster - Das kommt überraschend! Alexander Ende (45) ist neuer Trainer vom SC Preußen Münster in der 2. Bundesliga . Anfang April hatte er seinen geplanten Abschied bei Drittligist SC Verl bekannt gegeben. Die Ostwestfalen präsentierten am Dienstag mit Tobias Strobl (37) seinen Nachfolger .

Alexander Ende (45) coachte zuletzt den SC Verl, steht demnächst beim SC Preußen Münster an der Seitenlinie. © Imago / Eibner

Dass Ende nur 75 Kilometer entfernt in Münster anheuert, war zum Zeitpunkt seines Abschieds noch nicht abzusehen. Denn da betreute Aufstiegstrainer Sascha Hildmann (53) noch die Mannschaft.

Der Coach musste aber im Saisonendspurt gehen, weil der Klassenerhalt in Gefahr geriet.

Der ist mittlerweile eingetütet und Ende der neue Mann an der Seitenlinie, wie Münster am Mittwoch mitteilte. "Alexander steht für einen mutigen und intensiven Fußball. Er hat bereits in Verl und Köln bewiesen, dass er trotz begrenzter wirtschaftlicher Mittel mit seiner Spielidee hervorragende Ergebnisse erzielen kann", begründet Sportboss Ole Kittner (37) die Entscheidung.

Für Ende ist sein neuer Arbeitgeber auch eine Herzensangelegenheit, denn der ehemalige defensive Mittelfeldspieler lief in der Saison 2006/2007 16 Mal in der Oberliga Westfalen für den Klub auf, schoss dabei ein Tor.

"Jetzt in diesem emotionalen Umfeld und in dieser herausfordernden 2. Bundesliga arbeiten zu können, ist fantastisch. Die Entwicklung von Preußen ist noch nicht zu Ende, überall entsteht etwas Neues, was große Kräfte freisetzen kann", so Ende.