Absolute Gänsehaut auf dem Betzenberg! Ist das die Fußball-Choreo des Jahres?

Kaiserslautern - Diese Choreografie sorgte für absolute Gänsehaut am Sonntagnachmittag auf dem Betzenberg und wird in Fußball -Deutschland nur ganz schwer zu toppen sein. Die Fans des 1.FC Kaiserslautern haben vor dem Derbysieg im Südwest-Duell der 2. Bundesliga mit dem Karlsruher SC mal so richtig abgeliefert.

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern zeigten vor dem Derby gegen den KSC eine Choreo, die an den Sieg im DFB-Pokal gegen die Badener erinnerte. © IMAGO / SNS UG

Kurz vor dem Anpfiff zeigte die aktive Fanszene der Pfälzer im Fritz-Walter-Stadion eine "bewegte" Choreo mit ganz viel Geschichte.

Vor einem grünen Hintergrund war ein Tor samt KSC-Torhüter, einer Mauer und einem Lautern-Spieler zu sehen. Darunter wurde ein Banner hochgezogen. Auf dem stand geschrieben: "Aus der Asche empor steigt der deutsche Pokalsieger 1. FC Kaiserslautern".

Unheimlich viel Arbeit müssen die Fans in die Zelebrierung dieses perfekten Moments in den vergangenen Wochen, wen nicht sogar Monaten, gesteckt haben.

Bezug nimmt die Choreografie auf den Sieg der Lauterer im DFB-Pokal am 25. Mai 1996. Damals setzte sich der FCK im Endspiel vor 75.800 Zuschauern im Berliner Olympiastadion ausgerechnet gegen den KSC, also den Gegner vom Sonntag, durch.

Die beiden Teams waren damals gespickt mit Legenden wie Sean Dundee, Michael Tarnat, Thomas Häßler, Thorsten Fink und Jens Nowotny auf Seiten des KSC sowie Andy Brehme (†), Olaf Marschall, dem heutigen Cottbus-Coach Pele Wollitz, Gerry Erhmann, Jürgen Rische und dem heutigen Geschäftsführer des FCK, Thomas Hengen auf Seiten der Lauterer.