Spionage und Maulwurf? Zweitliga-Coach vor Derby außer sich! "Hochgradig asozial"

Kaiserslautern/Karlsruhe - Vor dem brisanten Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Bundesliga ist es laut Aussagen beider Trainer zu befremdlichen Vorfällen gekommen. Es ist von Spionage und einem Maulwurf die Rede. Die Aufregung vor dem Duell zweier Tabellennachbarn ist groß.

Kaiserslauterns Trainer Torsten Lieberknecht (52) war entsetzt darüber, dass einer seiner Mitarbeiter Interna des nächsten Gegners aus Karlsruhe kannte. © Anke Waelischmiller/dpa

Zunächst hatten die Badischen Neuesten Nachrichten berichtet, dass KSC-Trainer Christian Eichner den Verdacht der Trainingsspionage geäußert hat. Laut des Berichts habe sich ein Mann während der Trainingseinheit am Donnerstag mit Kaffeebecher und interessiertem Blick, der auffällig weit entfernt gestanden hätte, merkwürdig verhalten.

FCK-Coach Torsten Lieberknecht wusste davon nichts. "Nein, das kann ich jetzt nicht bestätigen", sagte er.

Dann ließ er eine noch viel größere Katze aus dem Sack. "Was ich sagen kann, und das fand ich sehr befremdlich, das habe ich auch meinem Mitarbeiter gesagt, dass als er gestern auf mich zukam, und Infos aus dem innersten Circle vom KSC hat, die uns vielleicht helfen können, habe ich ihn erstmal zusammengefaltet, weil ich das hochgradig asozial auch meinem Trainerkollegen gegenüber, dem Christian Eichner, finde", so der 52-Jährige,

"Wenn das bei mir passieren würde, aus dem inneren Circle, wo wir immer zusammensitzen, dass solche Informationen rauskommen, ich weiß nicht, was ich tun würde. Deswegen habe ich gesagt: 'Wir sind so weit und so gläsern, dass wir als Verein, und wir vor allem als Trainer, immer unser eigenes Bild machen. Also von daher kann ich das nicht bestätigen", erklärte der Coach in Hinblick auf einen möglichen Spion.