Am Freitag geht's los: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Start der 2. Bundesliga

Köln - Wie jedes Jahr startet die 2. Fußball-Bundesliga (ab Freitag) schon vor der Bundesliga (ab 28. August) in die neue Saison. Der SID beantwortet die wichtigsten Fragen zur Saison 2026/27.

Budu Zivzivadze (32) ist mit Heidenheim aus der Bundesliga abgestiegen und mischt jetzt wieder in der 2. Bundesliga mit. © Alexandra BEIER / AFP

Was steht an?

Die 2. Bundesliga geht in ihre 53. Spielzeit. Hertha BSC bestreitet zum zweiten Mal in Folge das Auftaktspiel, das Team von Trainer Stefan Leitl ist am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zu Gast beim VfL Bochum. Im ersten Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) muss Absteiger VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Kaiserslautern ran.

Wer ist neu?

Zum ersten Mal seit 2019 sind drei Klubs aus der Bundesliga abgestiegen: Der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli kehren nach drei bzw. zwei Jahren in die 2. Liga zurück. Wolfsburg spielt zum ersten Mal nach 29 Jahren wieder zweitklassig.

Aus der 3. Liga kommen der VfL Osnabrück und Energie Cottbus dazu. Bei vier der 18 Klubs haben in der Sommerpause neue Trainer die Verantwortung übernommen: Tobias Strobl (36, Wolfsburg), Marcel Rapp (47, St. Pauli), Oliver Kirch (43, Arminia Bielefeld) sowie Maximilian Senft (36, Karlsruher SC).

Was ist besonders?

Mit dem Aufstieg von Schalke 04 ist im Gegensatz zum Vorjahr (Hamburger SV und 1. FC Köln) nur ein Traditionsklub aufgestiegen. Dennoch verweilen 2026/27 sechs der 16 Bundesliga-Gründungsmitglieder in der 2. Liga. 24 deutsche Meistertitel gehen auf das Konto der aktuellen Zweitliga-Klubs. Besonders ist die Liga seit einigen Jahren durch ihren Überraschungscharakter: Aufstiegskandidaten kämpfen im Tabellenkeller, vermeintliche Underdogs um die Spitzenposition.

Vereine wie der VfL Bochum und Hannover 96 stehen ebenso unter Zugzwang wie Hertha BSC - die Berliner haben unter anderem Schlüsselspieler Fabian Reese (28) an Wolfsburg verloren.