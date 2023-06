Hollerbach lässt Alm-Traum platzen: Bielefeld muss runter, Wiesbaden steigt auf!

Bielefeld - Immerhin blieb es am Dienstagabend versöhnlich und störungsfrei auf der Bielefelder Alm, das Wunder des Klassenerhalts trat allerdings nicht ein. Der SV Wehen Wiesbaden feierte dank eines überragenden Benedict Hollerbachs den Aufstieg in die 2. Bundesliga und triumphierte auch im zweiten Teil der Relegation mit 2:1 (2:1).

DSC-Verteidiger Oliver Hüsing beförderte das Leder per Kopf nur ans Aluminium statt ins Netz (26. Minute), im direkten Gegenzug verpasste der pfeilschnelle Hollerbach den Ausgleich und schoss die Kugel nach einem Hammer-Sprint rechts am Kasten von Martin Fraisl vorbei (27.).

Dadurch entwickelte sich zunächst eine temporeiche Partie, bei der die lautstarken aber friedlichen Zuschauer in der Schüco-Arena auf ihre Kosten kamen und bei der - im Gegensatz zum vorherigen Duell - der Sport im Mittelpunkt stand.

Denn in der Folge fand die Kauczinski-Elf trotzdem gut ins Match und suchte ihrerseits die Offensive, während die Bielefelder beflügelt vom zügigen Dosenöffner engagiert an der Aufholjagd schnupperten.

Ausgerechnet Fabian Klos, der mit couragierten Zaun-Diskussionen und einem emotionalen Interview zum tragischen Helden den Hinspiels avanciert war, knallte seine Arminia bereits in der 4. Minute nach Lasme-Vorlage zur frühen Führung.

Der Mann des Spiels: Benedict Hollerbach schoss den SVWW mit zwei Treffern in die 2. Bundesliga. © Friso Gentsch/dpa

Rund acht Minuten später zielte das von Bundes- und Zweitligisten umworbene Sturmtalent allerdings genauer.

Infolge eines Steilpasses von Ivan Prtajin war der gebürtige Starnberger mal wieder nicht zu halten, vollendete durch die Beine von Fraisl zum 1:1 und versetzte den vorsichtig aufgekeimten Hoffnungen der Arminia einen schmerzhaften Stich (35.).

Quasi mit dem Halbzeitpfiff ließ Hollerbach den Traum vom Bielefelder Klassenerhalt dann endgültig platzen. Der 22-Jährige tankte sich sehenswert - wenn auch viel zu einfach - an der Strafraumgrenze gegen Jäkel sowie Hack durch veredelte eiskalt zur Wiesbadener 2:1-Führung (45.+2).

Damit war der Stecker gezogen, was man sowohl der Kulisse als auch den Akteuren auf dem Rasen nach dem Seitenwechsel deutlich anmerkte.

Die Begegnungen plätscherte eigentlich nur noch dem Ende, die Arminia der 3. Liga entgegen. Wenigstens war die Truppe von Coach Uwe Koschinat halbwegs eifrig um Schadenbegrenzung bemüht, denn wenn offensiv doch noch was passierte, dann drückten die Hessen im Aufstiegsrausch genüsslich kombinierend auf den dritten Streich.

Doch der SVWW begnügte sich mit dem knappen Erfolg und kehrt so nach drei Spielzeiten in das deutsche Unterhaus zurück, während die Arminia als Bundesliga-Absteiger erstmals seit der Saison 2014/15 in die Drittklassigkeit rutscht.