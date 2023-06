Bielefeld blamiert sich, Fans rasten aus: Relegations-Hinspiel von schweren Ausschreitungen überschattet!

Es war der traurige Höhepunkt eines sportlichen Offenbarungseids. Die Almkicker begannen äußerst nervös und mit vielen Ungenauigkeiten, was sofort bestraft wurde.

Einzig DSC-Vereinsikone Fabian Klos blieb auf dem Feld und flehte seine eigentlichen Unterstützer umringt von Sicherheitskräften verzweifelt an, sich endlich zu benehmen. Nach langen Diskussionen und über 20 Minuten Zwangspause rollte der Ball wieder.

Doch das brachte wenig, nach dem Treffer zum 4:0-Endstand für die Truppe aus der hessischen Landeshauptstadt flogen erneut Feuerwerkskörper auf den Platz, Schiedsrichter Benjamin Brand schickte die Mannschaften in die Katakomben.

Wiesbadens Torwart Florian Stritzel eilte sogar aus seinem Kasten, um sich vor den tobenden Zuschauern und ihren Geschossen in Sicherheit zu bringen, während die Stadionsprecher auf die wütende Meute einredeten und an die Vernunft appellierten.

Trotzdem blieben klare Torchancen bis zum Pausenpfiff eher Mangelware, wodurch die Arminen zwar mit gesenktem Kopf, aber zumindest mit der Hoffnung auf Besserung in die Kabine stapften.

Der unbändige Wille war dem Aufstiegsaspiranten quasi in jeder Szene anzumerken, den Bielefeldern schlotterten unter dem Damoklesschwert des drohenden Abstiegs hingegen die Knie.

Auf der anderen Seite agierte der SVWW deutlich griffiger sowie zielstrebiger und presste die Gäste bereits tief in der eigenen Hälfte.

Der Treffer ließ das Selbstvertrauen der Mannschaft von Markus Kauczinski weiter in die Höhe schnellen, während der wohlgemerkt letztjährige Bundesliga-Absteiger kaum in die Zweikämpfe fand und große Probleme im Spielaufbau präsentierte.

Nach einem zügig vorgetragenen Angriff über die linke Seite flankte Brooklyn Ezeh den Ball punktgenau in die Mitte auf den Kopf von Ivan Prtajin, der völlig frei gegen die Laufrichtung von Arminia-Keeper Fraisl zur frühen Führung für den Drittligisten einnickte (6. Minute).

Das Sinnbild des Spiels: Fabian Klos läuft an den geworfenen Rauchbomben vorbei. © Jörg Halisch/dpa

Kurz nach Wiederbeginn zimmerte Ezeh einen Freistoß direkt auf den Bielefelder Kasten. Zunächst war Fraisl noch mit einem tollen Rexflex zur Stelle, allerdings landete der Abpraller vor den Füßen von SVWW-Kapitän Johannes Wurtz, der das Leder aus etwa fünf Metern zum 2:0 über die Linie drückte (50.).

Keine zehn Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für den DSC, der die Situation auf den Rängen schließlich das erste Mal eskalieren ließ. Benedict Hollerbach sprintete mit dem Ball am Fuß über das halbe Spielfeld an allen Arminen vorbei in Richtung Tor und vollendete eiskalt zum dritten Streich (60.).

Danach wachte Bielefeld langsam auf, doch im letzten Drittel fehlte das nötige Quäntchen Glück zum Anschluss. Außerdem musste Klos die eigenen Fans schon zwölf Minuten vor Schluss noch mal beruhigen und den Platzsturm verhindern.

Der eingewechselte John Iredale erhöhte nach einem Konter noch auf 4:0, anschließend rückte der Sport wieder in den Hintergrund. Nach der langen Unterbrechung änderte sich nichts mehr am Ergebnis, wodurch Wiesbaden mit mindestens einem Bein in der 2. Bundesliga steht.